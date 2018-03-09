AK Parti Gençlik Kolları yönetim kurulu üyelerini tanıttı

AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanlığına seçilen Kazım Emiroğlu Şimşek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte tanışma toplantısı düzenledi.

ohutlu Tepesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Kazım Emiroğlu Şimşek, 2019 seçimlerinin önemine değinerek önemli bir seçim sürecinin yaşanacağını belirtti.

2019 seçimlerine gençlik olarak şimdiden başladıklarını ifade eden Şimşek,"Yozgat gençliğini bu sürece hazır hale getirmek, bu yoğun tempoya ayak uydurabilecek hale getirmek, bu sürecin altından kalkabilecek hale getirebilecek bir teşkilat haline getirme ve daha ileriye götürme adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2019’da ülkemiz için önemli bir seçim yılı. Bizler bunun bilincindeyiz. Buna bağlı olarak çalışmalarımızı şimdiden başlattık. İlçelerimizi ziyaret ettik. Daha sonra mahalle ve köy başkanlıkları oluşturacağız. Yozgat’ın gençliğini hızlı bir şekilde 2019’a hazırlayacağız. Yozgat’ın gençliği 2019 seçimlerinin öneminin farkında ve üzerine ne düşüyorsa yapmaya hazır. Yozgat gençliği adına hayırlı ve güzel çalışmalara imza atmak istiyoruz." dedi.