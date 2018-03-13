Afrin’deki Mehmetçiğe moral desteği

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı Beldesi’nde Belediye Başkanı Tamer Gümüş öncülüğünde yaklaşık 200 kişilik grup, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin’de terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na moral desteği için Hatay’ın Hassa ilçesine giderek beraberinde götürdükleri hediyeleri askerlere teslim ettiler.

Vatandaşlar Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe destek olmak için kurban kesip Kur’an-ı Kerim okuyarak dua ettiler ve beraberinde getirdikleri hediyeleri ve kesilen kurbanları ilgililere teslim etti. Destek amacıyla sınır birliklerini ziyaret ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Tamer Gümüş, "Mehmetçiklerimiz huzurumuz ve güvenimiz için mücadele ediyorlar. Bizler huzur içinde yaşamlarımızı sürdürüyorsak bunu güvenlik güçlerimize borçluyuz. Tüm Türkiye, Mehmetçiklerimizin ve polisimizin yanındadır" dedi.

Başkan Gümüş,"Askerlerimize destek vermek amacıyla herkes gelmek istiyordu. İlk etapta 200’e yakın hemşehrilerimizle birlikte buraya geldik. Yaşlı teyzelerimiz, yaşlı annelerimiz, hepsi şu coşkuyu yaşadığı ve yaşattığı sürece Allah’ın izniyle bu vatan bölünmez. Allah’a çok şükür bu coşku olduğu sürece kadınlarımız, ablalarımız, annelerimiz, gerekirse biz cepheye gideriz. Burada coşku her şeyi anlatıyor. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu bayrak hiçbir zaman inmesin, ezanımız hiçbir zaman susmasın. Vatanımızın birliği, dirliği daim olsun. İnşallah Allah bunu bu milletin dualarıyla bizlere nasip edecektir" diye konuştu.