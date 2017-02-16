49 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Seher Özcan’ın taziye adresi: Çınar Düğün Salonu - Battalgazi
71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cemal Canpolat’ın taziye adresi: Şifa Mahallesi, Terminal Caddesi - Battalgazi
62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Narinç’in taziye adresi: Salköprü Mahallesi, Akçalı Sokak, No:21 - Yeşilyurt
44 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gönül Balın’ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Harman Sokak, No:3/2 - Yeşilyurt
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Güngör’ün taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Mercan Sokak, No:38 - Yeşilyurt
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Sulubay’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Eğitim Sokak, No:6/3/17 - Battalgazi
74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sami Buldum’un taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, No:39/4 - Battalgazi
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cumali Çelik’in taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Sahur Sokak, No:9/7 - Battalgazi
89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Saniye Han’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, İmam Sait Sokak, No:12 - Yeşilyurt
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