16 Şubat 2017 Perşembe

Malatya’da FETÖ/PDY operasyonu

Malatya’da 9 kişi vefat etti

Malatya’da dün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin taziye adresleri şöyle:

16 Şubat 2017 Perşembe 14:20
Malatya’da 9 kişi vefat etti

49 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Seher Özcan’ın taziye adresi: Çınar Düğün Salonu - Battalgazi

71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cemal Canpolat’ın taziye adresi: Şifa Mahallesi, Terminal Caddesi - Battalgazi

62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Narinç’in taziye adresi: Salköprü Mahallesi, Akçalı Sokak, No:21 - Yeşilyurt

44 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gönül Balın’ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Harman Sokak, No:3/2 - Yeşilyurt

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Güngör’ün taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Mercan Sokak, No:38  - Yeşilyurt

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Sulubay’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Eğitim Sokak, No:6/3/17 - Battalgazi

74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sami Buldum’un taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, No:39/4 - Battalgazi

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cumali Çelik’in taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Sahur Sokak, No:9/7 - Battalgazi

89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Saniye Han’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, İmam Sait Sokak, No:12 - Yeşilyurt

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