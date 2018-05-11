Sayın Hacı Uğur Polat Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Öncelikle hayırlı olsun Malatya’ya…

İnşallah güzel hizmetler yapar memlekete…

Ben “Hacı Uğur Polat’ın yerinde olsaydım” diye kendime soruyorum.

Ne yapardım, diye kafa yoruyorum kaç gündür.

10 ay gibi kısa bir süresi var.

10 ay sonra yerel seçimler yapılacak ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olmak isteyen çok insan olacaktır.

Ya sadece 10 ay için Büyükşehir’in koltuğunda oturacaktır ya da bir dönem daha ilk olarak yeni sistemde o koltukta kalacaktır.

Şunu iyi biliyorum…

Çünkü çok yazıldı.

AK Parti’den istifa ettirilen belediye başkanlarının yerine gelen başkanların performansına göre “adaylar” belirlenecektir.

Performansı iyiyse riske girmeyip kısa sürede performans gösteren başkanı tekrar aday gösterecekler, diye çok yazı okudum.

Şimdi Hacı Uğur Polat’ın önünde 10 ay gibi kısa bir süresi var.

Bana göre bu 10 ay ya “devam” ya “tamam” olacaktır.

İşte o yüzden dedim “Hacı Uğur Polat’ın yerinde olsam” diye…

O koltukta otursaydım bu on ayda iki konuya yoğunlaşırdım.

1.KONU MOTAŞ

Her yıl zarar eden bir kurumu 10 ayda nasıl düzeltilir, diyebilirsiniz.

Haklısınız…

Ama ince dokunuşlarla çok beğeni alabilecek bir yer bana göre…

Bölgede en pahalı bilet fiyatlarıyla toplu taşımaya biniyoruz.

Bu zamlar yapılmasına rağmen ve düşük enerji maliyetiyle trambüslerimiz olmasına rağmen halen niye zarar ediyor MOTAŞ!

Ben iddia ediyorum, bilet fiyatlarında bir indirim yapılsa ve bunu mantıklı bir açıklamayla destekleyip hemen uygularsanız…

Çok olumlu tepkiler alırsınız.

MOTAŞ’ın Genel Müdürü Sayın Tamgacı yanlış hatırlamıyorsam “zarar” ile ilgili “Biz hizmet ediyoruz, karlılık veya zarar gibi bakmıyoruz” anlamında bir cümlesini okumuştum.

Madem “zarar” pek ilgilendiğiniz bir konu değil o zaman zammın anlamı ne?

Her gün araç sayımız artıyor. Yılda on bin araç artıyor şimdilik…

İnsanları toplu taşımaya yönlendirmek gerekir.

Bir insanın arabasıyla iş yerine gitmesiyle otobüsle gitmesi arasında çok fazla bir fark olmaması trafiğimizi felç ediyor.

10 ayda geçmişten bugüne sorun olan Malatya trafiğini düzeltemeyebilirsiniz ama burada ince dokunuşlarla geçmişte bir türlü çözülemeyen sorunların bir kısmını halledebilirsiniz.

2.KONU MASKİ

Ahmet Çakır döneminde MASKİ’de çok gelişme oldu.

Yapılan hizmetlerin yenilemeleri görmemek olmaz.

Fakat kimle konuşursak konuşalım su faturaların yüksek olduğunu dinliyoruz.

Bu konu gerçekten önemli…

Yapılan hizmetler önemlidir ama bu hizmetlerin faturasını vatandaşa kesemezsiniz.

Biz bu kadar hizmet yaptık, şu kadar yenileme yaptık işte bu yüzden faturalar yüksek, diyemezsiniz.

İşte o yüzden burada yapılacak indirim direkt etkili olur.

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Kısacası ben “Hacı Uğur Polat’ın yerinde olsam” bu iki konuya eğilirdim.

Çünkü hızlı olumlu tepkiler alacağımdan eminim.

Tabii bizimki öneri…

Mahir Temur