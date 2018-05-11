Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
gök gürültülü yağmurlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
101852
ALTIN
182.926
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8321
EURO
5.1310

Hacı Uğur Polat'ın yerinde olsam

Sayın Hacı Uğur Polat Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Öncelikle hayırlı olsun Malatya’ya… İnşallah güzel hizmetler yapar memlekete

Hacı Uğur Polat'ın yerinde olsam

Sayın Hacı Uğur Polat Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Öncelikle hayırlı olsun Malatya’ya… İnşallah güzel hizmetler yapar memlekete

11 Mayıs 2018 Cuma 17:52
Hacı Uğur Polat'ın yerinde olsam

Sayın Hacı Uğur Polat Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Öncelikle hayırlı olsun Malatya’ya…

İnşallah güzel hizmetler yapar memlekete…

Ben “Hacı Uğur Polat’ın yerinde olsaydım” diye kendime soruyorum.

Ne yapardım, diye kafa yoruyorum kaç gündür.

10 ay gibi kısa bir süresi var.

10 ay sonra yerel seçimler yapılacak ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olmak isteyen çok insan olacaktır.

Ya sadece 10 ay için Büyükşehir’in koltuğunda oturacaktır ya da bir dönem daha ilk olarak yeni sistemde o koltukta kalacaktır.

Şunu iyi biliyorum…

Çünkü çok yazıldı.

AK Parti’den istifa ettirilen belediye başkanlarının yerine gelen başkanların performansına göre “adaylar” belirlenecektir.

Performansı iyiyse riske girmeyip kısa sürede performans gösteren başkanı tekrar aday gösterecekler, diye çok yazı okudum.

Şimdi Hacı Uğur Polat’ın önünde 10 ay gibi kısa bir süresi var.

Bana göre bu 10 ay ya “devam” ya “tamam” olacaktır.

İşte o yüzden dedim “Hacı Uğur Polat’ın yerinde olsam” diye…

O koltukta otursaydım bu on ayda iki konuya yoğunlaşırdım.

1.KONU MOTAŞ

Her yıl zarar eden bir kurumu 10 ayda nasıl düzeltilir, diyebilirsiniz.

Haklısınız…

Ama ince dokunuşlarla çok beğeni alabilecek bir yer bana göre…

Bölgede en pahalı bilet fiyatlarıyla toplu taşımaya biniyoruz.

Bu zamlar yapılmasına rağmen ve düşük enerji maliyetiyle trambüslerimiz olmasına rağmen halen niye zarar ediyor MOTAŞ!

Ben iddia ediyorum, bilet fiyatlarında bir indirim yapılsa ve bunu mantıklı bir açıklamayla destekleyip hemen uygularsanız…

Çok olumlu tepkiler alırsınız.

MOTAŞ’ın Genel Müdürü Sayın Tamgacı yanlış hatırlamıyorsam “zarar” ile ilgili “Biz hizmet ediyoruz, karlılık veya zarar gibi bakmıyoruz” anlamında bir cümlesini okumuştum.

Madem “zarar” pek ilgilendiğiniz bir konu değil o zaman zammın anlamı ne?

Her gün araç sayımız artıyor. Yılda on bin araç artıyor şimdilik…

İnsanları toplu taşımaya yönlendirmek gerekir.

Bir insanın arabasıyla iş yerine gitmesiyle otobüsle gitmesi arasında çok fazla bir fark olmaması trafiğimizi felç ediyor.

10 ayda geçmişten bugüne sorun olan Malatya trafiğini düzeltemeyebilirsiniz ama burada ince dokunuşlarla geçmişte bir türlü çözülemeyen sorunların bir kısmını halledebilirsiniz.

2.KONU MASKİ

Ahmet Çakır döneminde MASKİ’de çok gelişme oldu.

Yapılan hizmetlerin yenilemeleri görmemek olmaz.

Fakat kimle konuşursak konuşalım su faturaların yüksek olduğunu dinliyoruz.

Bu konu gerçekten önemli…

Yapılan hizmetler önemlidir ama bu hizmetlerin faturasını vatandaşa kesemezsiniz.

Biz bu kadar hizmet yaptık, şu kadar yenileme yaptık işte bu yüzden faturalar yüksek, diyemezsiniz.

İşte o yüzden burada yapılacak indirim direkt etkili olur.

***

Kısacası ben “Hacı Uğur Polat’ın yerinde olsam” bu iki konuya eğilirdim.

Çünkü hızlı olumlu tepkiler alacağımdan eminim.

Tabii bizimki öneri…

Mahir Temur

Son Güncelleme: 11.05.2018 18:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Avcı yazdı: Bunlar adaysa
Fatih Avcı yazdı: Bunlar adaysa
Malatya’da 9 kişi vefat etti
Malatya’da 9 kişi vefat etti
60’LI YILLARA BİR GEZİNTİ “KIŞLA CADDESİ”
60’LI YILLARA BİR GEZİNTİ “KIŞLA CADDESİ”

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim