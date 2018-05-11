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Fatih Avcı yazdı: Bunlar adaysa

Bütün aday adaylarının nefsini kendi nefsimin üzerinde görerek yazıyorum bu satırları. Hiç birinin şahsiyetine, kariyerine, şekline şemaline lafım yok. Hepsi tanıdığımız kadarıyla iyi hoş adamlar.

Fatih Avcı yazdı: Bunlar adaysa

Bütün aday adaylarının nefsini kendi nefsimin üzerinde görerek yazıyorum bu satırları. Hiç birinin şahsiyetine, kariyerine, şekline şemaline lafım yok. Hepsi tanıdığımız kadarıyla iyi hoş adamlar.

11 Mayıs 2018 Cuma 18:14
Fatih Avcı yazdı: Bunlar adaysa

Bütün aday adaylarının nefsini kendi nefsimin üzerinde görerek yazıyorum bu satırları.

Hiç birinin şahsiyetine, kariyerine, şekline şemaline lafım yok.

Hepsi tanıdığımız kadarıyla iyi hoş adamlar.

Ama içlerinde bazıları var ki ‘keşke milletvekili aday adayı olmasaydı’ demeden alamadım kendimi.

Çayımızı içmeye, fikrimizi almaya, kendilerini tanıtmaya geldiler yanımıza.

‘30-40 gün cefasını çekerim, 5 yıl sefasını sürerim’ diyen de var, ‘belki 50-60 liram gider ama bu etiketle ihalelere girer fazlasınız kazanırım’ diyeni de...

‘Milletvekilliği adaylığımı açıklayacağım, konuşma metnimi hazırlar mısınız’ dediler, desem yok artık diyeceksiniz.

Evet, maalesef onu da dediler...

İşte 27. Dönem Milletvekilliği için kendi tabirleriyle: “Ülkemizin geçmiş olduğu bu kritik süreçte kolumuzu değil kellemizi taşın altına koyduk” diyerek siyasete atılan aday adaylarımızın ahvali bu!

Bu insanlara ülke emanet etmek, rey vermek, bizi temsil hakkını sunmak bir yana, tarzlarını, niyetlerini, üsluplarını görünce dahi rahatsız olmamak elde değil.

Parti ayrımı yapmıyorum.

Hepsinin ortak özelliği ‘genel merkez demiş’ diye aday olmaları.

Birçoğunun ortak özelliği kendi yakın çevreleri dışında tanınmıyor olmalarına rağmen kendilerini çok tanınan birisi gibi hissetmeleri.

 Bazılarının ortak özelliği ise sadece 24 Haziran ayağına isimlerini duyurup, kalan yaşantılarında bu etiketin meyvelerini toplamak.

Haliyle durum buyken, bu gazeteyi okuyan Akpınar’daki esnaf Mehmet Amca; ‘benim neyim eksik ben de vekil aday adayıyım’ dese, kimsenin gıkını çıkarmaya hakkı yok!

20 bin lirayı gözden çıkaran aday adayı olmuş!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve 24 Haziran Seçimleri gerçekleşir gerçekleşmez anında bu aday adaylığı sürecine de bir çözüm bulmak gerek.

Ak Parti’nin listesi şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi’ninki böyle diye ayırmanın anlamı yok!

Malatya özeli için aslında tablo ilk kez muhalefetin umutlanacağı cinstenken, muhalefet milletvekillerinin aday adaylığı ise tam bir fiyasko!

Malatya’da uzun zaman sonra ilk kez ittifaktan dolayı 6 vekilin dağılımı değişebilir. Bunu fırsat bilmesi gereken aday adayları o kadar rahat ki hepsi listenin ilk sırasındaymışçasına rahat davranıyor.

Kampanya ve tanıtım süreçleri az olmasına karşın, kimse kılını kıpırdatmıyor.

Allah korusun benim bu dert yandığım aday adayı profilleri bir de bu ülkenin yönetimine seçilirse, işte o zaman şehrimizin ve ülkemizin vay haline!

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