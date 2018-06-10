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Yoğun yağış sularına tedbir

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu Karagöz (Hasan Mandallı) Deresinde gerçekleştirilecek çalışmaları yerinde inceledi. Bölgedeki proje ile ilgili çeşitli bilgiler paylaştı.

Yoğun yağış sularına tedbir

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu Karagöz (Hasan Mandallı) Deresinde gerçekleştirilecek çalışmaları yerinde inceledi. Bölgedeki proje ile ilgili çeşitli bilgiler paylaştı.

10 Haziran 2018 Pazar 12:21
Yoğun yağış sularına tedbir

Bölgede incelemelerde bulunarak proje ile ilgili bilgi veren Mumcu: “Son dönemde ülkemizde ve dünyada ani, kontrolsüz ve değişken yağmurların felakete dönüştüğünü görüyoruz.  Adını felaket olarak nitelendirdiğimiz aşırı yağış suları, teknik olarak yağmur suyu şebekesi ile değil; DSİ tarafından yapılan ve 500 yıllık debiye göre hesaplanan kuşaklama kanalları ile taşınmaktadır. İlimizde ise yağmur suyu, sel baskınları denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri Karagöz (Hasan Mandallı) Deresidir. 2013 yılının Haziran ayında şehrimize yağan yağmur, sel felaketine dönüşmüş, 70 civarında ev ve iş yerimiz bu felakete maruz kalmıştı. Bu durumun önüne geçebilmek için çalışmalar başlattık. Çalışmalarımız kapsamında olan Karagöz Deresi’ni yerinde inceledik. Bu bölgenin toparlanması için MASKİ Genel Müdürlüğümüzdeki ilgili arkadaşlarımız çözüm alternatiflerini planlayarak; DSİ, Battalgazi, Yeşilyurt ve özellikle büyükşehir belediyelerimize önerilerini sundular.  Bu görüşmeler neticesinde projenin hayata geçmesi için DSİ ile beraber bir süreç başlatacağız. Bu süreçte en büyük paydaşımız Büyükşehir Belediye Başkanımız olacak. Projemizle; TOKİ’yi Fahri Kayahan kavşağına bağlayan imarlı 50 metrelik yol ekseninde, açık kanalla yukarıdan gelen Hasan Mandallı Deresine ait muhtemel taşkın sularının Horata Deresine aktarılması planlanmaktadır. Hasan Mandallı Deresinin önü, uzun yıllar öncesinde yapılan ruhsatsız yapılaşmalardan dolayı kapalı olup; büyük risk oluşturmakta. Buranın mevcut güzergâhı değiştirilmeden tekrardan ıslahı biraz zor gibi. Tam bulunduğumuz noktadan, bu deredeki taşkın suları, 50 metrelik yola deplase edilmek suretiyle Horata Deresine deşarjı planlandı ve DSİ tarafından inşaatı yaptırılacak” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yağmursuyu kuşaklama kanalı çalışmalarının ihtiyaç olan bölgelerde yapılması planlandığını ifade eden Mumcu, “Genel Müdürlüğümüz, TOKİ’nin sağ tarafında yatay şekliyle Beydağı’nın eteklerindeki muhtemel su baskınlarına maruz kalacak havzaları toparlayacak bir proje daha planladı. Bunu da DSİ ve Büyükşehir Belediyemizle paylaştık ve İnşallah DSİ tarafından bu kısımda da kuşaklama kanalı yapımına başlanacak. Böylece düzensiz, geçişken, şiddetli ve felaket olarak nitelendirdiğimiz yağmurların şehir içerisine girmeden; bu kanalla birlikte Orduzu Pınarbaşı’na kontrollü olarak deşarjı sağlanmış olacak” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaMASKİYağışErtan MumcuHasan Mandallı Deresi
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