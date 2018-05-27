Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 30°
gök gürültülü hafif yağmurlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
103200
ALTIN
197.070
DOLAR
4.7083
STERLİN
6.2634
EURO
5.4926

Yılın ilk kayısısı tezgâhlarda

Hasanbey kayısısı olarak bilinen kayısı çeşidinin, önceki günden itibaren satışına başladı. Kilosu 15 TL’den satılan kayısının şimdilik alıcısı olamasa da ileri ki günlerde talebin artması bekleniyor.

Yılın ilk kayısısı tezgâhlarda

Hasanbey kayısısı olarak bilinen kayısı çeşidinin, önceki günden itibaren satışına başladı. Kilosu 15 TL’den satılan kayısının şimdilik alıcısı olamasa da ileri ki günlerde talebin artması bekleniyor.

27 Mayıs 2018 Pazar 10:04
Yılın ilk kayısısı tezgâhlarda

Malatya kayısı tezgâhlarda yerini almaya başladı. Önceki günden itibaren satılmaya başlanan Hasanbey cinsi hediyelik kayısının fiyatının yüksek olmasından dolayı talebin olmadığını dile getiren Kadir Karadağ isimli esnaf, Malatya kayısının önemli olduğunu söyledi.

GÜNLÜK GELİYOR

Kayısı sezonunun tam başlamadığını ifade eden Karadağ, “Malatya’nın gülü artık pazarımızda. Her derde deva. Rabbime şükürler olsun ki, Malatya’da yetişen böyle bir meyvemiz var. Kayısımız dün pazarımıza indi. Sezon tam başlamadı. 15 güne kadar tam sezon başlar. Kayısının kilosu şu anda 15 TL. Turfanda olduğu için biraz yüksek. Ama böyle kalmaz fiyatlar düşer. Sora oluyor ama fiyatı yüksek diye alan yok. Vatandaşlardan hediyelik kayısı almalarını istiyoruz. Marketlerden değil de pazarda bulunan esnafları tercih etseler çok daha iyi olur. Çünkü kayısımız günlük geliyor. Taze ve kaliteli” diye konuştu.

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKayısıTezgahTalep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava Durumu Nasıl Olacak?
Hava Durumu Nasıl Olacak?
2 kafadarı polis güçlükle ikna etti
2 kafadarı polis güçlükle ikna etti
Malatya'da hava nasıl olacak?
Malatya'da hava nasıl olacak?

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim