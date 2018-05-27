Yılın ilk kayısısı tezgâhlarda

Malatya kayısı tezgâhlarda yerini almaya başladı. Önceki günden itibaren satılmaya başlanan Hasanbey cinsi hediyelik kayısının fiyatının yüksek olmasından dolayı talebin olmadığını dile getiren Kadir Karadağ isimli esnaf, Malatya kayısının önemli olduğunu söyledi.

GÜNLÜK GELİYOR

Kayısı sezonunun tam başlamadığını ifade eden Karadağ, “Malatya’nın gülü artık pazarımızda. Her derde deva. Rabbime şükürler olsun ki, Malatya’da yetişen böyle bir meyvemiz var. Kayısımız dün pazarımıza indi. Sezon tam başlamadı. 15 güne kadar tam sezon başlar. Kayısının kilosu şu anda 15 TL. Turfanda olduğu için biraz yüksek. Ama böyle kalmaz fiyatlar düşer. Sora oluyor ama fiyatı yüksek diye alan yok. Vatandaşlardan hediyelik kayısı almalarını istiyoruz. Marketlerden değil de pazarda bulunan esnafları tercih etseler çok daha iyi olur. Çünkü kayısımız günlük geliyor. Taze ve kaliteli” diye konuştu.

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