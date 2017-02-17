17 Şubat 2017 Cuma

Yılın ilk civcivleri tezgahlarda

Yılın ilk civcivleri tezgâhlara indi. Bazı cinslerinin fiyatlarıyla dudak uçuklattığı civcivlerin fiyatları 5 ila 50 TL arasında değişiyor.

17 Şubat 2017 Cuma 12:44
Yılın ilk civcivleri tezgahlarda

  Sevimlilikleriyle dikkatleri çeken ve pazara yeni gelen civcivler müşterilerini bekliyor. Cinslerine göre fiyatları değişen civcivler hakkında BUSABAH’a konuşan Ali Demirci isimli esnaf, sezonun ilk civcivlerinin bugün geldiğini söyledi.

SATIŞLAR HAFTAYA BAŞLAR
  Civcivler hakkında bilgi veren Demirci, şunları kaydetti:

“Civcivlerimiz yerli hibrit tavukları, Habeş ve kıvırcık tavuklarının civcivleridir. Habeş civcivlerin mavi ayakları, 5 parmağı ve kafasının üzerinde tepesi bulunuyor. Ayrıca tavşan gibi tüylü olurlar. Bu civcivler hobisi olan vatandaşlar için bulunmaz. Yerli tavuk civcivleri de bulunuyor. Şu anda civciv sezonu başladı. 10-15 gün sonra havaların ısınmasıyla birlikte pazara daha çok civciv getireceğiz. Habeş civcivlerimiz 20 günlük. Tanesi 50 TL. Yerli civcivlerimizin tanesi ise 5 TL.  Civcivleri kendi kulakça makinemizden çıkarıyoruz. Habeş ile yerli civcivlerin arasındaki fark, Habeş küçük olur, tavşan gibi tüyleri bulunur. Eti ve yumurtada randıman vermezler ama hobicilerin bulunmaz süs hayvanları arasında bulunur. Yerliler ise yumurtada ve ette ön plandadır. Genelde bunlar tutuluyor.  Malatyalılar henüz duymadılar. Civcivlerin geldiğini. Ancak bir hafta gibi bir sürede satışların başlayacağını düşünüyorum.”

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: Busabah HaberMalatya HaberMalatyaGÜNDEMGündem HaberSon DakikaGünlük HaberHaberMalatyaMobil HaberHaberlerBaşkanIlçeHaberYerel HaberGüncel HaberFlash HaberSporSpor Haber

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya