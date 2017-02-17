Sevimlilikleriyle dikkatleri çeken ve pazara yeni gelen civcivler müşterilerini bekliyor. Cinslerine göre fiyatları değişen civcivler hakkında BUSABAH’a konuşan Ali Demirci isimli esnaf, sezonun ilk civcivlerinin bugün geldiğini söyledi.

SATIŞLAR HAFTAYA BAŞLAR

Civcivler hakkında bilgi veren Demirci, şunları kaydetti:

“Civcivlerimiz yerli hibrit tavukları, Habeş ve kıvırcık tavuklarının civcivleridir. Habeş civcivlerin mavi ayakları, 5 parmağı ve kafasının üzerinde tepesi bulunuyor. Ayrıca tavşan gibi tüylü olurlar. Bu civcivler hobisi olan vatandaşlar için bulunmaz. Yerli tavuk civcivleri de bulunuyor. Şu anda civciv sezonu başladı. 10-15 gün sonra havaların ısınmasıyla birlikte pazara daha çok civciv getireceğiz. Habeş civcivlerimiz 20 günlük. Tanesi 50 TL. Yerli civcivlerimizin tanesi ise 5 TL. Civcivleri kendi kulakça makinemizden çıkarıyoruz. Habeş ile yerli civcivlerin arasındaki fark, Habeş küçük olur, tavşan gibi tüyleri bulunur. Eti ve yumurtada randıman vermezler ama hobicilerin bulunmaz süs hayvanları arasında bulunur. Yerliler ise yumurtada ve ette ön plandadır. Genelde bunlar tutuluyor. Malatyalılar henüz duymadılar. Civcivlerin geldiğini. Ancak bir hafta gibi bir sürede satışların başlayacağını düşünüyorum.”

MUTLU SARIGÜL