Yıldız’a İHH eli

Gazetemizin önceki günkü sayısında çıkan “Hayat Kesiği’ başlığıyla yayınladığımız Neslihan Yıldız isimli kadının filmlere konu olacak hayat hikayesini kamuoyuna duyurmuş, Yıldız’a gerekli olan yardımın yapılması yönünde kamuoyuna çağrıda bulunmuştuk. Neslihan Yıldız’ın sessiz çığlığını kulak ardı etmeyen İHH İnsani Yardım Vakfı Malatya Şubesi Kadın Kolları, Yıldız için bazı yardımlarda bulundu. Yıldız’ın evine giderek onun derdini dinleyen İHH İnsani Yardım Vakfı Malatya Şubesi Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bağcı, BUSABAH’a konuştu.

DİLEĞİMİZ EN KISA ZAMANDA SAĞLIĞINA KAVUŞMASI

Neslihan Yıldız’ı bundan sonra takip edeceklerini kaydeden Başkan Bağcı, şunları dile getirdi:

“Neslihan Hanım bize hastaneye gidemediğini söyledi. Hastaneye gideceği zaman kendisine yardımcı olacağımızı ilettik. Birikmiş olan faturalarına baktık. Ödeme konusunda yardımcı olacağımızı bildirdik ama Neslihan Hanım’ın oturduğu ev, yaşadığı ortam gerçekten sağlıklı bir insanın yaşayabileceği bir ortam olmadığından dolayı inşallah Neslihan Hanım’ı daha iyi şartlarda bir yere çıkartmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Fakat biz de bir yardım kuruluşuyuz. Bundan dolayı bize de destek olunması gerekiyor. Neslihan Hanım için yardım yapacak kişilerin bizimle iletişime geçmesini istiyorum. Onların üzerinden Neslihan Hanım’a içimizin rahat edeceği bir şekilde Allah’ın izniyle yardım edeceğiz. Ve bundan sonra da kendisinin takibini yapacağız. Ve dileğimiz en kısa zamanda sağlığına kavuşması.”

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