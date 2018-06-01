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Yetiştiricilere aşırı yağış uyarısı

Uzman Veteriner Hekim Mehmet Saydan, ülkemizdeki yağışların uzun süre devam etmesi ile birlikte buzağı kuzu ve oğlaklarda beyaz kas hastalığı oranlarının artabileceği konusunda büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerini uyardı.

Yetiştiricilere aşırı yağış uyarısı

Uzman Veteriner Hekim Mehmet Saydan, ülkemizdeki yağışların uzun süre devam etmesi ile birlikte buzağı kuzu ve oğlaklarda beyaz kas hastalığı oranlarının artabileceği konusunda büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerini uyardı.

01 Haziran 2018 Cuma 10:32
Yetiştiricilere aşırı yağış uyarısı

Halk arasında beyaz kas hastalığı ya da bohça hastalığı olarak bilinen white muscle disease, selenyum ve E vitamini eksiklikleri ile ortaya çıkıp çizgili kaslarda doku kaybı ile kendini gösteren önemli bir hastalıktır.

Özellikle merada otlatılan hayvanlarda selenyum eksikliği daha sık görülür.

Selenyum eksikliği bitkilerin yetiştiği toprakta yeteri kadar bulunmuyor ise ya da fazla yağış ve erozyon olan bir bölge ise daha fazla görülmektedir.

Uzman Veteriner Hekim Mehmet Saydan, son günlerdeki aşırı yağışlar ile birlikte topraktaki selenyumun toprağın alt tabakalarına kadar yıkımlanıp kullanılmaz hale gelebileceği ve bitkilerde selenyum eksikliğine sebep olabileceği, bu bölgelerde otlayan hayvanlarda beyaz kas hastalığı görülme sıklığının artabileceğini ifade etti.

TEK SEBEP YAĞIŞLAR DEĞİL

Saydan, “Otların tabi şekilde kurutulması, biçilerek kurutulması veya silaj yapımı sırasında, yem maddeleri uzun süre depolandıklarında E vitamini kayıpları olur.  Yüksek oranda bitkisel yağlar ve yağlı tohum küspelerinin bulunduğu yemlerde de E vitamini oranı düşmektedir. Rasyonda fazla miktarda molibden veya bakır bulunması da hayvanlarda beyaz kas hastalığı sebeplerindendir. Ayrıca sülfatın bitkilerin topraktan selenyum alımını aksatması sebebi ile sülfatça bol arazilerin bulunduğu bölgelerdeki hayvanlarda beyaz kas hastalığı oranlarının yüksek olması muhtemeldir. Burada ilgi çekici bir bilgi vermek isterim: Selenyum oranı fazla olan bitkileri hayvanlar tüketmemektedir. Selenyum biriktiren bitkilerin bir bölgedeki fazlalığı hayvanlarca severek tüketilen diğer otlardaki selenyum oranının düşmesine sebep olacağından bölgesel riskler göz ardı edilmemelidir” sözlerini kaydetti.

Bu bağlamda Saydan, doğum öncesinde ve sonrasında alınacak küçük tedbirlerle beyaz kas hastalığının önüne geçilebileceğini ifade etti. Mehmet Saydan, aşırı yağış alan bölgelerde, yetiştiricilerin veteriner hekimlerle irtibat halinde olmaları, veteriner hekimlere danışmadan kesinlikle hayvan yemlerine mineral ve vitamin ilavesi yapmamaları noktasında uyarılarda bulundu. Aksi takdirde yetiştiricilerin hayvanlara aşırı vitamin ve mineral yüklemenin olumsuz sonuçları ile de karşı karşıya kalabileceklerini ifade etti.

busabahmalatya.com

Hilal Demirtaş

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