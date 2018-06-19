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Yeşil dokuyu artırmak adına: 1 milyon 354 bin çiçek dikimi...

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde 1 milyon 354 bin çiçek dikimi gerçekleştiriliyor. 

Yeşil dokuyu artırmak adına: 1 milyon 354 bin çiçek dikimi...

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde 1 milyon 354 bin çiçek dikimi gerçekleştiriliyor. 

19 Haziran 2018 Salı 15:25
Yeşil dokuyu artırmak adına: 1 milyon 354 bin çiçek dikimi...

Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya’nın yeşil dokusunu artırmak ve daha yaşanabilir alanlar oluşturmak için Malatya genelinde yoğun bir şekilde ağaçlandırma, yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışmaları yürütüyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından fidan dikim ve çimlendirme çalışmalarının yanı sıra şehrin birçok noktasında çeşitli tür ve cinste çiçek dikim çalışmaları da yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat yapılan çiçeklendirme çalışmalarını yerinde inceleyerek işçilerle birlikte çiçek dikti. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat çiçek dikim çalışmaları sırasında yaptığı açıklamada, “Malatya’yı rengarenk bir hale getiriyoruz. Yaz sezonu ile birlikte yeni çiçeklendirme çalışmalarına başladık. Malatya’mızın her bir köşesini rengarenk çiçeklerle donatıyoruz. Bu çalışmalarımızı sadece merkez ilçelerimizde değil süreç içerisinde diğer ilçelerimizde de gerçekleştireceğiz. Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerimiz başta olmak üzere, merkezdeki parklarda, kavşaklarda, ana caddelerimizde ve refüjlerde binlerce mevsimlik çiçek dikimini ekiplerimiz gerçekleştiriyor. Bu çalışmalarda emeği geçenleri kutluyorum. Biz Malatya’ya hizmet etmek için varız. Peygamber Efendimiz ‘Bir kavmin efendisi o kavme hizmet edendir’ buyuruyor. Bu çerçevede her alanda Malatya’mıza hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz” diye konuştu. 

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya genelinde başlatılan çiçeklendirme çalışmaları kapsamında, Petunya, Kadife, Vapur Dumanı, Vinca, Begonya, Kedi Tırnağı ile Sardunya gibi çiçek türleri 48 bölgede 26 bin 519 metrekarelik alanda toplam 1 milyon 354 bin mevsimlik çiçek toprakla buluşacak. 

busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 19.06.2018 15:32
Anahtar Kelimeler:
çiçek DikimiMALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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