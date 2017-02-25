Azerbaycan’da renkli kişiliğiyle tanınan ve Milli Meclislerine bile resmi aracı olmadan halk otobüsünde vatandaşlarıyla seyahat ederek giden Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Aydın Mirzazade, Malatya’da Hocalı Soykırımı’nın 25’inci yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek etkinliğe katılmak için Malatya’ya geldi. BUSABAH gazetesine açıklamada bulunan Milletvekili Mirzazade, Türkiye’ye devamlı geldiğini ancak Malatya’ya ilk defa geldiğini söyledi.

DAVETİ MEMNUNİYETLE KABUL ETTİM

Türkiye’yi çok sevdiğini ifade eden Milletvekili Mirzazade, “Türkiye benim canım, yüreğim. Ve Türkiye’yi, gerçekten çok seviyorum. Malatya’da bulunma sebebim Hocalı Soykırımı’nın 25. yılı olması dolayısıyla burada yapılacak olan programa katılmak… Ben bu konuda Türk halkına ve Türkiye’nin ileri gelenlerine teşekkür ediyorum ki, sadece Azerbaycan için dünyanın en ağır meselelerinden birisi olan Hocalı Soykırımı için yapılacak olan programa ilgi gösteriyorlar. Hocalı Soykırımı sadece Azerbaycan’a değil, bütün Türk dünyasına karşı yapılan bir cinayet, bir katliamdır. Biz ne kadar tarihimi bilirsek ve ona dikkat edersek daha güçlü olacağız. Ve gelecekte Hocalı Soykırımı gibi yeni soykırımların oluşmasına izin vermeyeceğiz. Bu bakımdan Azerbaycanlı öğrencilerin Malatya Büyükşehir Belediyesiyle birlikte yapacakları programa katılma davetini ben büyük bir memnuniyetle kabul ettim” ifadelerini kullandı.

MALATYA’YI GEZDİK

Malatya’yı gelişen ve modern bir şehir olarak tanımlayan Milletvekili Mirzazade, şunları kaydetti:

“Ben Malatya’ya dün akşamleyin geldim. Ve Malatya’yı arabayla gezdik. Malatya’yı sevdim. Malatya’yı düzenli, modern, gelişmekte olan bir şehir olarak gördüm. Tahmin ediyorum ki, burada bulunduğum gün içerisinde Malatya’yı ve Malatya insanlarını daha iyi tanıyacağım. Geçen yıl Azerbaycan’ın banisi Haydar Aliyev’in doğum günüyle ilgili yapılan programı çok takdir ettim. Bu, Malatyalıların, bizim Atatürk’ümüz olan Haydar Aliyev’in şahsına verdikleri çok yüksek bir kıymettir. Nasıl ki Atatürk olmasaydı Türkiye olmayacaksa, Haydar Aliyev de olmasaydı Azerbaycan olmayacaktı. Türk halkları her devir kendinden olan büyük insanlar yetiştirebilir ve onlar ise dünyaya bu halkın gücünü gösterebilirler. Bu bakımdan Malatya’da Azerbaycan’la ilgili programların düzenlenmesini ben Malatya halkının Azerbaycan’a olan büyük bir sevgisi olarak değerlendiriyorum ve sizin sevginize biz aynı hislerle cevap veriyoruz.”

REFERANDUMU DEĞERLENDİRDİ

Nisan ayında gerçekleştirilecek olan referandumu da değerlendiren Milletvekili Mirzazade, “Ben gittiğim her yerde özellikle üniversite rektörleriyle, belediye başkanlarıyla, valilerle, gazetecilerle görüşmeye özen gösteriyorum. Görüşmedeki maksadım ise ilk etapta onlara olan hürmetimi bildirmektir. Çünkü onlar sadece görev yapmıyorlar aynı zamanda bölgeyi temsil ediyorlar. Ve ben de buralara olan sevgimi onlar aracılığıyla halka tekrar ulaştırmak istiyorum. Aynı zamanda karşılıklı sohbetlerimizde hem Azerbaycan gündeminde olan meseleler hakkında bilgilendirme yapıyorum hem de Türkiye ve bölgelerde var olan olaylarla ilgili bilgiler alıyorum. Ben biliyorum ki, Türkiye’de anayasayla alakalı Nisan ayında büyük bir değişiklik olacak. Ben bu konuda Türkiye’ye başarılar diliyorum. Umarım ki Türk halkının istediği her şey onun yararına olur” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN BİZİM YANIMIZDA OLDUĞUNU HİSSETTİK

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan ve Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ problemine de değinen Milletvekili Mirzazade, “Aynı zamanda ben Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarının bir kısmını işgaliyle ilgili konuları dile getiriyorum. Azerbaycan bu büyük bir problemle yüzleşti ve bu problemin çözülmesi doğrultusunda çalışıyoruz. Bundan dolayı da devletimizi, ekonomimizi geliştiriyoruz. Buna bağlı olarak da güçlü silahlı kuvvetlerimizi oluşturduk. Ve Dağlık Karabağ probleminde daima Türkiye’nin bizim yanımızda olduğunu hissettik. Kardeşliğini devamlı gördük. Biz geçen yıl işgal altındaki topraklarımızdan 2 bin hektar stratejik bölgeler aldık. Ve o bölge dağlık bir yer. Ve oradaki her karış arazi çok önemli. O zaman büyük devletlerin işe karışması nedeniyle çatışma sona erdi” diye konuştu.

ERMENİSTAN GİRDİĞİ ŞOKTAN ÇIKAMIYOR

Ermenistan’ın Azerbaycan’ın askeri gücünü gördüğünü dile getiren Milletvekili Mirzazade, “Ermenistan gücümüz karşısında büyük bir şoka girdi. Ve hala da o şoktan çıkamadı. Çünkü bu çatışmada Azerbaycan silahının, Azerbaycan askerinin gücü göründü. Azerbaycan’ın topraklarını geri alacağı belli oldu. Ermenistan ne kadar çalışsa da şok durumundan çıkamıyor. Hâlihazırda Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarmak için siyasetini devam ettiriyor ve daima biz daima Ermenistan’a diyoruz ki savaş hiç de istisna değil. Ve bizim de gündemimizde daima savaş bulunuyor. Eğer Ermenistan bu durumdan bir netice çıkaramazsa elbette ki Azerbaycan bağımsız bir devlet gibi uluslar arası hukukun verdiği bütün haklardan yararlanacak” söylemlerinde bulundu.

MUTLU SARIGÜL