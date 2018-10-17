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Yaptığı minyatürlerle evini adeta müzeye çevirdi

Malatya’da Ramazan Kılıç isimli vatandaş, yaptığı minyatürlerle evini adeta müzeye çevirdi.

Yaptığı minyatürlerle evini adeta müzeye çevirdi

Malatya’da Ramazan Kılıç isimli vatandaş, yaptığı minyatürlerle evini adeta müzeye çevirdi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:26
Yaptığı minyatürlerle evini adeta müzeye çevirdi

Malatya’da Ramazan Kılıç isimli vatandaş, yaptığı minyatürlerle evini adeta müzeye çevirdi. 
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde yaşayan Ramazan Kılıç, yaptığı çeşitli minyatürlerle evini adeta bir müzeye çevirdi. 10 yıl önce kızının bir ödevi için minyatür yaparak başladığı hobisini devam ettiren Kılıç’ın şimdi 100’den fazla minyatürü bulunuyor. Eski tarım aletleri ve savaş malzemelerinin minyatürlerini yaparak evinde sergileyen Ramazan Kılıç, “10 yıl önce okul öğretmeni, kızımdan el yapımı bir alet yapmasını istemişti. Ben de o dönem bir kaşık yaptım ve bu öğretmenin hoşuna gitmişti. Lazım olur diye birkaç tane daha yapınca benim de hoşuma gitti ve hobi olarak yapmaya devam ettim” şeklinde konuştu. 
Yer sorunundan dolayı iki yıldır minyatür yapmayı bıraktığın ifade eden Kılıç, “Emekli olduktan sonra yapmayı düşünüyorum, zamanım olmadığı için ise sadece kış aylarında yapıyordum. Herhangi bir atölyem veya özel bir aletim yok, kendi imkanlarımla bıçak ve ya keserle yapıyorum” diye konuştu. Kılıç ayrıca eve gelen misafirlerin de minyatürlerle yakından ilgilendiğini ifade etti. 

İHA

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