Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli açıklandı

2017 Kurban Bayramı'nın arifesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden salı, çarşamba, Perşembe ve cuma ise resmi tatil. Kurban Bayramı tatili için resmi bir açıklama yapılmazken, 9 gün tatil yapılacağı tahmin ediliyor. Bu arada kurbanlık fiyatlarına yüzde 10'un üzerinde zam bekleniyor.

KURBANLIK SIKINTISI YAŞANMAZ

Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli ise, “Kurban Bayramı’nda hayvan fiyatlarına tahmini bir fiyat söylemek mümkün değil, kurbanlık yapan insanlarımız ayrı, kesimine yönelen üreticimiz ayrı. Fiyatın artacağını tahmin etmiyorum. Hayvanlarımız şuanda mevcut. Bizim kendi şartlarımıza göre hareket etmemiz, bizim elimizde olanı iyi değerlendirmek lazım. Şuan yem fiyatları bizde yüksek, küçükbaş hayvancılığı biraz daha geliştirmemiz lazım. Bizim yapmamız gereken tek şey şu; devlet geçen sene bize destek veriyordu ama artık destek yok, umarım bakanımız bu işe çözüm getirir” şeklinde bilgiler paylaştı.