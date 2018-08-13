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Vatandaşların kanal isyanı

Dilek Mahallesi’nin tam ortasından geçen sulama kanalı vatandaşların tepkisine neden oluyor. Kanalın içerinde sanayi atıklarının, hayvan ölülerinin ve lağımın bulunduğunu ileri süren ve kokudan, sivrisinekten evlerinde oturamadıklarını dile getiren çevre sakinleri, kanalın temizlenip onarılmasını ve üzerinin kapatılmasını istediler. 

Vatandaşların kanal isyanı

Dilek Mahallesi’nin tam ortasından geçen sulama kanalı vatandaşların tepkisine neden oluyor. Kanalın içerinde sanayi atıklarının, hayvan ölülerinin ve lağımın bulunduğunu ileri süren ve kokudan, sivrisinekten evlerinde oturamadıklarını dile getiren çevre sakinleri, kanalın temizlenip onarılmasını ve üzerinin kapatılmasını istediler. 

13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:21
Vatandaşların kanal isyanı

Şahnahan Mahallesi’nden Dilek ve Yaka mahallelerine, oradan da Hatunsuyu’na kadar giden sulama kanalındaki pis kokular birçok vatandaşı rahatsız ediyor. Kanalın yıkık-dökük halde olması, içerisinde birçok atık maddelerden, hayvan ölülülerine kadar her şeyin bulunması çevre mahallelerdeki vatandaşların tepkisine neden olurken, vatandaşlar önceleri Battalgazi Sulama Birliği’ne bağlı olan sulama kanalının temizlenip, onarılmasını istiyorlar.

Önceleri kanaldan gelen suyu birçok ihtiyaçlarında kullandıklarını belirten Hüseyin Özer isimli vatandaş, çocukken bu kanalın suyunda yüzdüklerini söyledi.

DIŞARIDA OTURAMAZ DURUMA GELDİK

Kanaldan gelen koku nedeniyle evlerinde oturamaz hale geldiklerini ifade eden Özer, “Bağ ve bahçelerimizi bu su ile suluyorduk. Ama şimdi kanala bazı yerlerden kanalizasyon suyu karışıyor. Bazı yerlerin fosseptik çukurlarının boşaltıp doğrudan kanala aktarıyorlar. Bununla birlikte Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrika atıkları bu kanala akıtılıyor. Şu anda kanalda simsiyah, ziftte benzeyen su akıyor. Artık bahçelerinizi bu su ile sulayamıyoruz. Bunun yanında kokudan duramıyoruz. Suya hayvan ölüleri ve çöpler atılıyor. Koku ile birlikte sivrisinek ve birçok zararlı böcek evlerimizin içine kadar giriyor. Akşamları dışarıda oturamaz duruma geldik.  Bu konuda yetkililerden destek bekliyoruz” diye konuştu.

SULANAN AĞAÇLAR KURUDU

Kanalın tamir edilmesi ve içinin temizlenmesini isteyen Bayram Önal isimli vatandaş ise, “Eskiden bu kanaldaki suyu birçok işimiz için kullanıyorduk. Hatta çocuklarımız içerisinde yıkanıyordu. Bu son yıllarda suyun kokusu, rengi değişti. Bu suyla sulanan ağaçlarımız kurudu. Sivrisinek ve kokudan çok rahatsızız. Kanalda sanayi atıklarından tutun da lağım, hayvan ölüleri ve birçok pislik var. Bizler kanalın bir an önce temizlenmesini, yıkılan yerlerin tamir edilmesini veya üzerinin kapatılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Dilek MahallesiSulama KanalıTepkiVatandaş
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