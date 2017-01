Malatya’nın önemli merkezlerinden biri olan Ayakkabıcılar Çarşısı şu günlerde büyük ticari durgunluk yaşıyor. Esnafların birçoğu günün geç denilebilecek saatlerinde siftah yaparken, yine iş olmaması sebebiyle erken saatlerde dükkânlarını kapatıyorlar. Geçen yıla kıyasla oldukça durgun bir sezon geçirdiklerini ifade eden esnaflar, vatandaşı Ayakkabıcılar Çarşısı’ndan alışveriş yapmaya çağırdı.

SEZONU YAŞAYAMADIK

Ayakkabı satışlarının iyi gitmediğini dile getiren Yusuf Ceyhan isimli ayakkabı satıcısı, sezonun durgun geçmesinin esnafı sıkıntıya koyduğunu belirtti. Yusuf Ceyhan, “Ticaretin genelinde şu anda ekonomik bir durgunluk söz konusu. Bizim de işlerimiz şu an mevsim itibariyle durgun, çünkü ölü sezon dediğimiz sezondayız. Bir de yağış yok. Yağış olmayınca ayak ıslanmıyor, vatandaş da bot almaya, kışlık ayakkabı almaya gelmiyor. Yağış bu yıl geç geldi, sezonu yaşayamadık bu yüzden. Maalesef siftahsız kapatan arkadaşlarımız var” diyerek, geçen yıl bu zamanların, şimdiye oranla daha hareketli olduğunu ve yağışların fazla olması sebebiyle ayakkabı alımının daha çok olduğunu ifade etti.

BARKOD OLAN YERDE PAZARLIK ŞANSI YOK

Daha fazla ayakkabı ve ödeme seçeneği sunmaları sebebiyle insanların toptan ayakkabı satan yerlere yöneldiğini belirten Yusuf Ceyhan, “Bu da bizi etkileyen bir durum. Oraların olanakları daha fazla. Seçenek fazla, ödeme seçenekleri fazla. İnsanlar oraları tercih ediyor, küçük esnaf olarak biz de bu durumdan etkileniyoruz. Ben Malatyalılardan istiyorum ki bizim çarşımıza uğrasınlar. Burası çok eski bir çarşı. Her bütçeye, her keseye uygun ayakkabı var burada. Barkod sistemi olan yerlerde pazarlık gibi bir şansı yok müşterinin. Bir kuruşa kadar ödemesini yapmak durumundasınız. Ama buradaki esnaflar çok incelikli ve esnek insanlar. Vatandaşa yapabilecekleri en uygun fiyatı yapıyorlar. Çünkü maksatları müşteriyi kazanmak” şeklinde konuştu.

GELİN BAKIN, YİNE ALMAYIN

1972’den beri Ayakkabıcılar Çarşısı’nda olduğunu söyleyen Yusuf Ceyhan, “Bizim çarşımızda pazarlık payı var, esneklik var. Bu da müşterinin hoşuna gidiyor. Bir de kesesine artı sağlıyor burada. Bizim çarşımız fiyat yönünden, çeşit yönünden uygun bir çarşı. Ben vatandaşımıza sesleniyorum, gelsinler buraya, gene almasınlar ama baksınlar, gezsinler. Aradaki farkı görsünler. Burada müşterimize ilgimiz, alakamız vardır bizim. Dışarıda aynı özeni müşteriye göstermiyorlar. Ayakkabıda bir sorun oluştuğu zaman biz tamirini yapıyoruz, ne gerekirse yapıyoruz, ekstra bir ücret talep etmiyoruz. Toptan satan yerlerde bunu göremiyorum. Bizim çarşımız eski bir çarşı, vatandaşlarımız buyursun gelsinler, her ürüne baksınlar” ifadelerini kullandı.

MUAZZAM BİR DURGUNLUK YAŞIYORUZ

Akın Özaydın isimli bir başka ayakkabı esnafı, çarşı için çok geç sayılabilecek bir saatte siftah yaptığını dile getirerek, bu durumun çarşı esnafı için genel bir sorun olduğunu ve bunu en fazla yağışların olmamasına bağladığını ifade etti. Akın Özaydın, “Kışın yağış olmayınca, bizim tabirimizle, halkımızın ayağı su çekmeyince kimse gelip ayakkabı, bot almıyor haliyle. Havalar günlük güneşlik gidiyor şu ara. Hal böyle olunca işlerde epey bir durgunluk, kesatlık söz konusu oluyor. Normalde zaten pek aktif sezon değil kış sezonu ama geçen seneye nispeten daha çok azaldı satışlar. Muazzam bir durgunluk yaşıyoruz” ifadeleriyle, çarşı esnafının mağduriyetini dile getirdi.

BİZİM AMACIMIZ MÜŞTERİYİ KAZANMAK

Küçük esnafın, toptan satış yapan mağazalar sebebiyle zor günler geçirdiğini belirten Akın Özaydın, “Biz burada müşterimizin her şeyiyle ilgileniyoruz, gerekirse ayakkabıyı iade bile alıyoruz istediği takdirde. Bizim için önemli olan müşteriyi kazanmak çünkü. Bizde çeşit de bol. Hiçbir yerde olmayan ürünler bizde var” şeklinde konuştu.

DOLARIN YÜKSELİŞİNDEN ETKİLENDİK

Doların yükselişinin kendilerini de etkilediğini söyleyen Akın Özaydın, “Bizim ürünlerimiz yerli malı ama malzemeleri dışarıdan geliyor, onlar da dolarla geliyor. Malzemenin fiyatı yükseliyor haliyle, biz de yüksek fiyata alıyoruz, öyle satıyoruz. Doların yükselmesi bizi de etkiledi” diyerek konuşmasını bitirdi.

