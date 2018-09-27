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Vatandaş fiyatını dinlemeden alıyor

Sonbaharın eşsiz meyvesi olan alıç tezgahlardaki yerini aldı. Talebin çok yoğun olduğu alıcın kilosu kalitesine göre 7 liraya kadar satılıyor.

Vatandaş fiyatını dinlemeden alıyor

Sonbaharın eşsiz meyvesi olan alıç tezgahlardaki yerini aldı. Talebin çok yoğun olduğu alıcın kilosu kalitesine göre 7 liraya kadar satılıyor.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:13
Vatandaş fiyatını dinlemeden alıyor

Sonbahar meyvesi olarak da bilinen alıç tezgahlarda. Kilosu şimdilik kalitesine göre 2 ila 7 TL arasında değişen alıca talep oldukça yoğun. Esnaflar alıcın tam bir şifa deposu olduğunu dile getirerek, ev hanımlarının özellikle sirke yapmak için alıç aldığını dile getirdiler.

ENERJİ VERİR

Esnaf Recep Kozluk, alıcı kendilerinin dağlarda topladığını belirterek, “Alıcın toplanması çok zahmetli. Bizler deyim yerindeyse ağaçtan tek tek topluyoruz. Bu yıl alıca olan talep oldukça fazla. Ev kadınları sirke yapımında kullanıyorlar. Çok faydalı bir meyve. Mesela alıç yüksek tansiyonu olanlara, zayıflamak isteyenlere çok yararlı. Bunun dışında bildiğim kadarıyla alıç enerji verir,stresi azaltır, uykusuzluğu giderir, sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler. Alıç kalbe oldukça faydalıdır. Karaciğere iyi gelir. Şu anda alıcın kilosu 2 ila 7 lira arında değişiyor. Buna rağmen talep oldukça fazla” diye konuştu.

EVDE SİRKE YAPIYORUM

Alıçtan sirke yaptığını dile getiren Mercan Çiçek isimli vatandaş ise, “Ben devamlı alıç alıyorum. Kilogramı fazla olsa da ben yine de aldım. Evde sirke yapıyorum. Kendi elimle yaptığım için içim rahat oluyor. Marketlerden alıyoruz ama nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Bu yüzden burada kilosu fazla olsa da alıyorum” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Son Güncelleme: 27.09.2018 16:20
Anahtar Kelimeler:
AlıçMalatya
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