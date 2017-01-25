Bizi biz yapan, birbirimizle kaynaştıran en güzel ilişkilerimizden, en önemli toplumsal kavramlardan biri olan komşuluk, Malatya Kent Konseyinin başlattığı çalışmalar ve kampanyalarla tekrar canlanmaya hazırlanıyor. 2017 yılı içerisinde komşuluk kavramı üzerine çeşitli çalışmalar ve etkinlikler yapacaklarını ifade eden Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş, yapmayı planladıkları faaliyetleri ve bunlarla neleri amaçladıklarını açıkladı.

Malatya Kent Konseyi’nin 2009 yılından bu yana aktif olarak çalışmalarda bulunduğunu söyleyen Genel Sekreter Abdullah Pektaş, şehrin sosyal, kültürel, şehrin kullanımıyla ilgili sorunlarına eğilmesi sebebiyle Malatya’nın konseyi sevdiğini ifade etti.

KOMŞULUK ÜZERİNE UZUN SÜREDİR DÜŞÜNÜYORUZ

Konsey olarak, uzun zamandır komşuluk kavramı üzerinde düşündüklerini ifade eden Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş, öncelikle komşuluk projesinin tanıtımını yapacaklarını belirtti. Genel Sekreter Abdullah Pektaş, bu tanıtım çalışmaları kapsamıyla ilgili olarak, “Ocak ayı içerisinde, gençlik ve çocuk meclisi tarafından dağıtılacak olan, komşuluğun önemini anlatacak bildiriler var. Yine bununla ilgili olarak kompozisyon, resim, şiir yarışmaları yapmayı düşünüyoruz” açıklamalarını yaptı.

KOMŞULUK PAYLAŞIMININ ÖNEMİ VURGULANACAK

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş, komşuluk paylaşımının önemine vurgu yapabilmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını ifade ederek, “Bu amaçla komşuların her gün veya haftada bir gün olacak şekilde birbirlerine birer kap yemek vermeleri şeklinde, ileriki zamana yönelik bir planımız var. Mahalle sakinleriyle söyleşi programları düşünüyoruz. Aynı mahallede oturan ailelerin birbirlerine misafir olarak gitmeleri nasıldır, bununla alakalı olarak belirlenecek pilot mahallelerde bir çalışmamız olacak. Misafirlik nasıl olur, öncesinde bunun bir hazırlığı var mıdır, çat kapı mı gidilir misafirliğe, ne konuşulur, misafirlikte komşunun psikolojisi, hali vakti gözetilir mi, bu sorularla alakalı olarak çalışmalarda bulunacağız” dedi.

İL MÜFTÜLÜĞÜYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Komşuluk kültürü çalışmasıyla alakalı olarak İl Müftülüğüyle iletişime geçerek, konuya ilişkin hutbeler hazırlanması konusunda görüştüklerini söyleyen Abdullah Pektaş, “Daha sonraki ayda kardeş komşu projesi düşünüyoruz. Mesela sosyal, ekonomik olanakları daha iyi olan bir aileyle, biraz daha aşağıda olan bir aileyi ya da farklı kültürlerden gelen ailelerle bizim yerli ailelerimizi buluşturacak bir proje. Mahalle veya sitelerde komşuyla bir fincan kahve, komşularla pikniğe gidilmesi gibi projelerimiz var” şeklinde konuştu.

PEYGAMBERİMİZİN DE ÖNEM VERDİĞİ BİR KONU

Komşuluk Kültürü Projesini ilçeler arasında da uygulamayı düşündüklerini belirten Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş, “Peygamberimizin de (sas) üzerinde durduğu, önem verdiği en önemli konulardan birisidir komşuluk. Bizim toplumumuzun da yüzyıllardır icra ettiği bir anlayışı, bir değeri, unutturmamak esas amacımız. Komşunun, bazen akrabadan çok daha kolay ulaşılabilir olduğunu anlatmak… Esnaf komşuluğu, komşularla futbol müsabakaları, yaşlı, bakıma muhtaç komşuların bakımı, ziyareti ile ilgili çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Sonunda da bunu basılı bir materyale dönüştürmek arzusundayız” ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK AMACIMIZ…

Bu çalışmayla en başta memlekete faydalı olabilmeyi hedeflediklerini söyleyen Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş, komşuluk kültürü çalışmasının, ülkenin içinde bulunduğu zor zamanlar için de iyileştirici bir çalışma olacağını vurgulayarak, “Normalde toplumdaki ayrılıkların, gerginliklerin, sıkıntıların, endişe ve korkuların, kaygıyla öğrenilen şeylerin biraz daha azalması, insanların biraz daha birbirlerine yaklaşması amacındayız. Toplumda bizim gibi oluşumların asıl görevi, amacı da budur; yapmış oldukları sosyal çalışmalarla toplumun gerginliklerini kırmak. Toplumu biraz daha birbirine tutturmak, farklılıklar ne kadar fazla olursa olsun, bu farklılıkları bir yerde buluşturup bunu ortak bir akla ve ortak bir duyguya dönüştürmektir. Yapacağımız çalışmanın gayesi, vatandaşın, bu kadar sorunun, sıkıntının arasında rahat hareket edebilmesi, daha rahat düşünebilmesi, en azından komşusuna güvenebilmesi, onlarla diyalog kurabilmesidir” diyerek konuşmasını tamamladı.

SELAHATTİN BAYRAK