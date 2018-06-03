Tutkusu canından etti...

Tek başına dağda dolaşan Ceiik Thomas, tırmandığı kayalıklardan düştü. Thomas’ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ceiik Thomas'ın, Tekrar pansiyona dönmediği için arkadaşları tarafından yetkililere bilgi verildi. Jandarma, güvenlik korucuları, köylüler ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri tarafından gün boyu arama çalışmaları sürdü. Hava karardığı için arama çalışmalarına ara verildi. Bir gün sonra devam eden arama çalışmalarında şahsın cesedine ulaşıldı.

Turistin Malatya’ya gelmeden önce yürüyüş yapmak istediği ve ardından düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

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