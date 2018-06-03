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Tutkusu canından etti...

Polonya’dan iki kadın ile birlikte Adıyaman’a Nemrut Dağı'nı görmeye gelen 53 yaşındaki Ceiik Thomas, dağda doğa yürüyüşü yapmak istedi. Kayalıklardan düşen adam hayatını kaybetti.

Tutkusu canından etti...

Polonya’dan iki kadın ile birlikte Adıyaman’a Nemrut Dağı'nı görmeye gelen 53 yaşındaki Ceiik Thomas, dağda doğa yürüyüşü yapmak istedi. Kayalıklardan düşen adam hayatını kaybetti.

03 Haziran 2018 Pazar 14:41
Tutkusu canından etti...

Tek başına dağda dolaşan Ceiik Thomas, tırmandığı kayalıklardan düştü. Thomas’ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ceiik Thomas'ın, Tekrar pansiyona dönmediği için arkadaşları tarafından yetkililere bilgi verildi. Jandarma, güvenlik korucuları, köylüler ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri tarafından gün boyu arama çalışmaları sürdü. Hava karardığı için arama çalışmalarına ara verildi. Bir gün sonra devam eden arama çalışmalarında şahsın cesedine ulaşıldı.

Turistin Malatya’ya gelmeden önce yürüyüş yapmak istediği ve ardından düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAdıyamanNemrutDoğa Tutkusu
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