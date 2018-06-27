Türkler iş değiştirmeyi sevmiyor

Veriler 2018 yılının ikinci çeyreği baz alınarak hazırlandı. Türkiye yüzde 16 oran ile iş değiştirme eğilimi en düşük ülke oldu. Bunun yanı sıra Türkiye’deki çalışanların yeni bir iş arayışına girmekten çekindikleri anlaşılırken ancak bir teklif gelmesi durumunda değerlendirebilecekleri açıklandı.

Çalışanların iş arkadaşlarıyla sosyal medya üzerinden etkileşim kurma oranı da dünya genelinde yüzde 61 iken, Türkiye bu ortalamanın çok üstünde yer alarak yüzde 82 seviyelerini buldu.

Yüzde 84 ile Meksika işinden en az memnuniyet duyarak listesinin en üstünde yer aldı. Türkiye ise yüzde 75 oranında işinden memnuniyetsiz olurken, Japonya yüzde 50 ile çalışanların işlerinden en az memnun olduğu ülkeler arasında yer aldı. Elde edilen veriler, iş değişiminin en fazla Hindistan’da olduğunu ortaya koyarken, en az Lüksemburg ve Romanya’da gerçekleştiğini tespit etti.

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