Malatya Akçdağ doğumlu olan Ayşe Nine 102 yaşında İngiliz vatandaşlığına geçmişti. Bir süredir Londra’da çocuklarının yanında bulunan Ayşe İçöz geçtiğimiz hafta aniden rahatsızlanarak 105 yaşında hayata veda etti. Uzun yaşamasının sırrını sevgiye ve tutkulu yaşamaya borçlu olduğunu her defasında tekrarlayan Ayşe Nine’nin cenazesi Akçadağ’da toprağa verildi. Neşeli tavrını ve kahkahalarını ömrünün son günlerine kadar kaybetmediği öğrenilen Ayşe İçöz, Malatya’nın en yaşlı kadınlarından birisiydi.



En yaşlı seçmen unvanına sahipti

Türkiye’nin en yaşlı seçmeni olarak da tarihe geçen 105 yaşındaki Ayşe İçöz’ün oğlu Rıza İçöz annesinin vefatı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hangi çiçeğin yaprağını kopardık, hangi kuşun kanadını kırdık, kimi sevdasından ettik, kimin gülüşünü çaldık, mutluluk bize uğramadı, hayat bize gülmedi anne. Anamız hakkın rahmetine kavuştu. Annem her şeyiyle gerçekten örnek bir kişilikti. Hep güldü, hep güldürdü. Hayat işte, ölüm de var. Onun hatıralarını yaşatmak bize düşüyor. Şu fani dünyada bir birimizi kırmayalım, üzmeyelim. Ne için, niye bu kadar hırs, bu kadar kavga” dedi.

İHA