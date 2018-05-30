Türk pasaportu 49. sırada

Yapılan araştırmalara göre, Japonların 189 istikamete vizesiz giriş yapabildiği tespit edildi. Japonya’yı 188 istikamete vizesiz giriş yapabilme hakkıyla Singapur ve Almanya ikinci olarak, Güney Kore, Finlandiya, Fransa, İtalya, İspanya ve İsveç de üçüncü olarak takip etti.

111 İSTİKAMETE VİZESİZ GİRİŞ

Raporda, Türk pasaportunun 49. sırada yer aldığı görülürken, 111 istikamete vizesiz giriş sağlayabildiği tespit edildi. Öte yandan, dünyanın en değersiz pasaportu ise sadece 30 ülkeye vizesiz giriş imkânı sağlayan Afganistan ve Irak oldu. Bununla birlikte endekste toplam 199 pasaport ve 227 istikamet değerlendirildiği belirlendi.

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