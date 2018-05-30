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Türk pasaportu 49. sırada

2018 yılında dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Zirve Japonya’nın olurken, Japon vatandaşların 189 istikamete vizesiz giriş yapabildiği tespit edildi. Türkiye ise 111 ülkeye vizesiz giriş imkânıyla dünyanın en değerli 49. pasaportuna sahip oldu.

Türk pasaportu 49. sırada

2018 yılında dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Zirve Japonya’nın olurken, Japon vatandaşların 189 istikamete vizesiz giriş yapabildiği tespit edildi. Türkiye ise 111 ülkeye vizesiz giriş imkânıyla dünyanın en değerli 49. pasaportuna sahip oldu.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 17:21
Türk pasaportu 49. sırada

Yapılan araştırmalara göre, Japonların 189 istikamete vizesiz giriş yapabildiği tespit edildi. Japonya’yı 188 istikamete vizesiz giriş yapabilme hakkıyla Singapur ve Almanya ikinci olarak, Güney Kore, Finlandiya, Fransa, İtalya, İspanya ve İsveç de üçüncü olarak takip etti.

111 İSTİKAMETE VİZESİZ GİRİŞ

Raporda, Türk pasaportunun 49. sırada yer aldığı görülürken, 111 istikamete vizesiz giriş sağlayabildiği tespit edildi. Öte yandan, dünyanın en değersiz pasaportu ise sadece 30 ülkeye vizesiz giriş imkânı sağlayan Afganistan ve Irak oldu. Bununla birlikte endekste toplam 199 pasaport ve 227 istikamet değerlendirildiği belirlendi. 

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaPasaportTÜRKİYE
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