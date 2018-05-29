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Traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 

Traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 

29 Mayıs 2018 Salı 17:44
Traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağıköy Mahallesi'nde yaşanan kazada, tarlada tütün ekiminden dönen Abuzer Odun yönetimindeki traktör eski baraj yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada takla atarak duran traktörün altında kalan 22 yaşındaki Funda Gürmeşe olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Osman Odun ile Emine ve Saadet Odun yaralandı. Yaralılar, köydeki vatandaşların yardımı ile en yakın Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayatını kaybeden genç kızın ise cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

busabahmalatya.com

İHA

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MalatyaYeşilyurtKazaölüYaralı
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