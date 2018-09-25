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Trafikte erken önlem

Malatya’da trafik kazalarının önüne geçmek için birçok önlem alınırken, bu önlemlere bir katkı da belediyeler sağlıyor. Trafik eğitim parklarında eğitim alan çocuklar küçük yaşlardan itibaren bu konuya hakim oluyor. Bu anlamda Yeşilyurt’ta üç yıldır hizmette olan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda 17 bine yakın öğrenciye ücretsiz trafik eğitimi verildiği öğrenildi.

Trafikte erken önlem

Malatya’da trafik kazalarının önüne geçmek için birçok önlem alınırken, bu önlemlere bir katkı da belediyeler sağlıyor. Trafik eğitim parklarında eğitim alan çocuklar küçük yaşlardan itibaren bu konuya hakim oluyor. Bu anlamda Yeşilyurt’ta üç yıldır hizmette olan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda 17 bine yakın öğrenciye ücretsiz trafik eğitimi verildiği öğrenildi.

25 Eylül 2018 Salı 13:52
Trafikte erken önlem

Yeşilyurt Belediyesinin okul öncesi ve okul çağı çocuklarının trafik kurallarını öğrenmeleri ve alışkanlık kazanmalarını sağlamak amacı ile hizmete sunduğu Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Abdulkadir Eriş İlkokulu 4. sınıf öğrencilerini ağırladı.

ÖNCE TEORİK SONRA PRATİK DERSLERLE TRAFİK KURALLARI ANLATILDI

Eğitim çalışmasında uzman ekipler tarafından teorik ve pratik olarak öğrencilere anlatıldı. Daha sonra uygulamalı eğitime geçen öğrenciler, yaya yolu kullanımı, sinyalizasyon kuralları, bisiklet yolu kuralları ve yaya üst geçidi kullanımını öğrendiler. Öğrenciler son olarak ise; akülü araç ile uygulama trafik kurallarını birebir yaşadılar.

Benzin istasyonu, tribün, alt ve üst geçitler ve trafik levhalarıyla geniş bir alanda eğitime tabi tutulan çocuklar bir yandan eğlenirken diğer taraftan temel trafik kuralları hakkında bilgiler aldılar.

Öğrencilere trafik kurallarının önemi üzerine tavsiyelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Erken yaşlarda öğrenilecek trafik kuralları gelecek hayatınızda sizlere çok ciddi katkılar sağlayacaktır” dedi.

“17 BİN ÖĞRENCİMİZE ÜCRETSİZ TRAFİK EĞİTİMİ VERDİK”

Üç yıldır hizmette olan Çocuk Trafik Eğitim Parkında 17 bine yakın öğrenciye ücretsiz trafik kurallarının öğretildiğini dile getiren Başkan Çınar, “Yılda binlerce vatandaşımızı ne yazık ki trafik kazalarında kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Trafik kurallarını tam manasıyla uyguladığımız zaman bu kazaları minimum seviyeye çekebiliriz. Yeşilyurt Belediyesi olarak toplumsal sorumluluklarımız gereği üç yıl önce sadece çocuklarımızın faydalanacağı şekilde dizayn edip hizmete sunduğumuz Çocuk Trafik Eğitim Parkı’mızda ilkokullarımızın dördüncü sınıf öğrencilerinin yanı sıra anaokulu öğrencileri ve engelli kardeşlerimize yönelik çok faydalı eğitimler verdik ayrıca ’44 Günde 44 Cami’ projemiz kapsamında Yaz Kuran Kursu öğrencilerini misafir ettik. Bu süre zarfında 17 bin öğrencimiz ağırlayarak öncelikle teorik ardından pratik uygulamalarla trafik kurallarını anlattık” sözlerini kaydetti.

“EĞİTİMDEN ÇOK MEMNUN KALDIK”

Eğitim çalışmalarından oldukça memnun kalan minikler, bundan sonra trafikte daha bilinçli olarak hareket edeceklerini belirterek, anne ve babalarına da öğrendiklerini anlatacaklarını söylediler. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

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Çocuk Trafik Eğitim ParkıMalatya
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