Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza Arguvan ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Arguvan istikametinde gelen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 FIP 02 plakalı araç kavşaktan çıkan bir başka araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu çevirmesi sonucu takla attı.

Kaza sonrası araçta kendisinden başka kimse bulunmayan sürücü kendi imkanlarıyla arabadan çıkıp 112’yi arayarak yardım istedi. Sürücü olay yerine gelen 112 ekibi tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. busabahmalatya.com