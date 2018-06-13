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Sürücülere ’terlik’ uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğünden bayram öncesi sürücülere ’terlik’ uyarısı geldi.

Sürücülere ’terlik’ uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğünden bayram öncesi sürücülere ’terlik’ uyarısı geldi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 12:08
Sürücülere ’terlik’ uyarısı

Ramazan Bayramı’nı fırsat bilen vatandaşlar, Türkiye’nin dört bir yanında yola koyuldu. Sıcak havaların etkili olduğu şu günlerde terlik ya da topuklu ayakkabı giyip direksiyon başına geçen sürücülere uyarı geldi.

TRAFİKTEKİ YOĞUNLUK İKİ KATINA ÇIKTI

Yaz dönemiyle birlikte insanların sık sık seyahat etmeleri trafiği daha da yoğunlaştırıyor. Ramazan Bayramı sebebiyle de trafikteki yoğunluk iki katına çıktı. Bu çerçevede sürücülerin her zamankinden daha dikkatli olmaları ve trafik kurallarına harfiyen uymaları gerekiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, sosyal medya vasıtasıyla sürücüleri uyarıyor. Açıklamada, sıcak havanın sürücülerde yorgunluğa, bitkinliğe ve dalgınlığa yol açtığı belirtildi.

TERLİK YERİNE, SPOR AYAKKABI

Sürücülerin sıcak havalarda pedal hakimiyeti için terlikle araç kullanmak yerine, ayağı kavrayan spor ayakkabılar tercih etmelerinin istenildiği açıklamada, mecbur kalınmadıkça yazın sıcaklığın en çok hissedildiği 12.00-15.00 saatleri arasında trafiğe çıkılmaması tavsiye ediliyor. Açıklamada, "Terlikle ya da topuklu ayakkabıyla araç kullanmak istenilmeyen sonuçlara yol açabiliyor. Sıcak hava sürücülerin ruhsal yapısını da olumsuz etkiliyor. Sıcak havayla birlikte dikkat kaybı ve konsantrasyon bozukluğu da ortaya çıkıyor. Bu tür tehlikeli durumlar kazalara sebep olan etkenlerin başında gelebiliyor" ifadeleri yer aldı. 

busabahmalatya.com

İHA

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MalatyaEmniyetBayramSürücülerUyarı
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