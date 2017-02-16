Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Malatya'nın da aralarında bulunduğu 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.apple-converted-space"> Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre, Cuma gününe kadar bölge genelinde etkili olacağı tahmin edilen rüzgarların Elazığ, Malatya ve Adıyaman’da kuzeybatılı yönlerden; Bingöl ve Tunceli’de ise kuzeyli yönlerden aralıklarla yer yer kuvvetli esmesinin beklendiği bildirildi.

SAATTE 40 İLA 60 KİLOMETRE HIZLA ESECEK

Rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceğinin tahmin edildiği açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba, doğal gaz zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Bu anlamda geçtiğimiz yıllarda bu tür şiddetli rüzgarlarda yaşanan çatı uçmaları, can ve mal kaybı dolayısı ile bu uyarının Malatya’da önem arz ettiği biliniyor. Malatya’da hava durumunun çok bulutlu olacağı da ifade ediliyor.

SELAHATTİN BAYRAK