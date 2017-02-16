16 Şubat 2017 Perşembe

Malatya’da FETÖ/PDY operasyonu

Soba ve doğal gaz zehirlenmelerine dikkat!

Bahar havasının hakim olmaya başladığı son günlerde soğuklar yeniden gelmeye başladı. Bu anlamda Meteoroloji de bir açıklama yaparak kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyararak, soba, doğal gaz zehirlenmeleri konusunda uyardı.

16 Şubat 2017 Perşembe 10:22
Soba ve doğal gaz zehirlenmelerine dikkat!

  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Malatya'nın da aralarında bulunduğu 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.apple-converted-space"> Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre, Cuma gününe kadar bölge genelinde etkili olacağı tahmin edilen rüzgarların Elazığ, Malatya ve Adıyaman’da kuzeybatılı yönlerden; Bingöl ve Tunceli’de ise kuzeyli yönlerden aralıklarla yer yer kuvvetli esmesinin beklendiği bildirildi.

SAATTE 40 İLA 60 KİLOMETRE HIZLA ESECEK
  Rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceğinin tahmin edildiği açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba, doğal gaz zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Bu anlamda geçtiğimiz yıllarda bu tür şiddetli rüzgarlarda yaşanan çatı uçmaları, can ve mal kaybı dolayısı ile bu uyarının Malatya’da önem arz ettiği biliniyor. Malatya’da hava durumunun çok bulutlu olacağı da ifade ediliyor. 

SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: Busabah HaberMalatya HaberMalatyaGÜNDEMGündem HaberSon DakikaGünlük HaberHaberMalatyaMobil HaberHaberlerBaşkanIlçeHaberYerel HaberGüncel HaberFlash HaberSporSpor Haber

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya