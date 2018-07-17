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SIRT VE BEL AĞRILARI NE ZAMAN TEHLİKELİDİR?

En sık görülen sağlık sorunlarının başında baş ağrısı geliyor. Ancak ardından da ikici sırayı sırt–bel ağrısı alıyor. Peki ama sırt ve bel ağrıları ne zaman tehlikeli oluyor? Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz konu ile ilgili bilgiler verdi.

SIRT VE BEL AĞRILARI NE ZAMAN TEHLİKELİDİR?

En sık görülen sağlık sorunlarının başında baş ağrısı geliyor. Ancak ardından da ikici sırayı sırt–bel ağrısı alıyor. Peki ama sırt ve bel ağrıları ne zaman tehlikeli oluyor? Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz konu ile ilgili bilgiler verdi.

17 Temmuz 2018 Salı 10:41
SIRT VE BEL AĞRILARI NE ZAMAN TEHLİKELİDİR?

Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz şunları kaydetti:

“Sırt ve bel ağrıları günümüzde dünyada is gücü kaybına yol açan en önemli sorunların başında geliyor. Artan çalışma saatleri ile birlikte uzun süre uygunsuz şekilde durulan meslekler (taksicilik, masa başı çalışanları gibi...) bu sorunların en sık nedenlerdendir.

Ayrıca spor ve egzersizden uzak monoton yaşantı, aşırı kilolar, duruş bozuklukları ve stres ağrıların oluşmasında önemli sebeplerdir. Sırt ve bel ağrılarının ciddi hastalık sinyalleri verdiğini şunlardan anlayabilirsiniz:

BEL AĞRINIZ BACAĞINIZA YAYILIYOR MU?

Eğer ağrı sürekli ve şiddetli ise bu bir şeylerin sırtınızdan bacağınıza doğru inen bir siniri sıkıştırdığının işaretidir.

Dizinizi göğsünüze kaldırdığınızda veya kıvırdığınızda bacak ağrınız artıyor mu? Eğer öyleyse, bir diskinizin bir sinirinizi sıkıştırma olasılığı yüksektir.

Son zamanlarda bir düşüşten sonra şiddetli sırt ağrısı çektiniz mi? Düşmek omurganızda bir hasara sebep olabilir. Sakatlık riski eğer osteoporozunuz (kemik erimesi) varsa artabilir.

Üç haftadan daha uzun süren bir sırt ağrısı çektiniz mi? Genellikle temel tedavilerle ağrı tedavi edilebilir. Ancak eğer ağrınız devam ederse bir beyin veya sinir cerrahisi uzmanına danışmalısınız.

Geceleri sizi uyandıran veya dinlenirken daha da kötüleşen bir sırt ağrınız mı var? Eğer şikayetlere bir de ateşiniz eklenirse, bir infeksiyon ya da diğer bir bir problem olduğunun işareti olabilir.

Sık sık mesane veya barsak problemi yaşıyor musunuz? Mesane ve barsak problemleri birçok sebepten ötürü olabilir. Fakat yine de bazı omurilik problemleri bu bulgulara yol açabilir.” 

HABER MERKEZİ

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Sırt Ve Bel AğrısıHastalıkOp.drKerem BıkmazSırt-belMalatya
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