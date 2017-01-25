25 Ocak 2017 Çarşamba

Sıra dışı ‘su’ tepkisi

Arapgir’in bir mahallesinde suların sık sık kesilmesi çeşitli tepkilere neden oluyor. Vatandaşlardan biri evinin duvarına astığı bir yazıyla sosyal medyada günün konusu olurken, bunu gören yetkililerin ise ne yapacağı şimdi merak konusu oldu.

25 Ocak 2017 Çarşamba 14:38
Sıra dışı ‘su’ tepkisi
  Malatya’da yaşanan su kesintileri artarak devam ederken Arapgir’in bir mahallesinde uzun zamandan bu yana yaşanan su kesintisi vatandaşı sonunda çileden çıkarttı. Kullanamadıkları suyun faturasını ödemek istemeyen vatandaşlardan biri kendince bir yöntem geliştirerek, evinin duvarına bir tabela astı.


BOŞUNA ZAHMET ETME

  Tabelaya da sıra dışı bir yazı yazan vatandaş birdenbire sosyal medyada gündem konusu oldu. Bu yazıyı gören yetkililerin ne yapacağı merak konusu olurken vatandaşın tabelaya “Su faturası yazmaya gelen kardeşim, bu mahalleye aylardır su verilmiyor, boşuna zahmet edip de fatura yazma” yazması görenlerin dikkatinden kaçmadı.

Şimdilerde birden bire sosyal medyada fenomen olan bu tabela çok konuşulacak gibi görünüyor. Yorumlara da konu olan bu tabelayla ilgili düşüncelerden birisi ise şöyle:

“Şaka Değil! Burası Arapgir Çarşı Mahallesi. Arapgir’de bu mevsimde su sıkıntısı yaşanıyor. Birçok mahallemizde sular kesik..”

MUTLU SARIGÜL
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