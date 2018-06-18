Silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi İnderesi Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine bir araç içerisinden pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda iş yerinde çalışan Ramazan T. yaralandı.

İhbar üzerine üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

1 kişiyi silahla yaraladıktan sonra olay yerinden otomobil ile kaçan M.Y. olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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