Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Şıhlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şıhlar Mahallesi'nde bulunan bir kayısı bahçesinde ailesi ile birlikte mevsimlik işçi olarak çalışan S.G., bölgede bahçesi bulunan N.Ü.'nün kayısı bahçesine iddiaya göre izinsiz girmesi sonucunda bahçe sahibi N.Ü. ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda S.G. silahla ateş açılması sonucu, beraberinde bulunan diğer mevsimlik işçiler Ş.A. ve S.G. de darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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