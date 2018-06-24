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Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

 Malatya'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla ateş açılması sonucu, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

 Malatya'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla ateş açılması sonucu, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

24 Haziran 2018 Pazar 16:05
Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Şıhlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şıhlar Mahallesi'nde bulunan bir kayısı bahçesinde ailesi ile birlikte mevsimlik işçi olarak çalışan S.G., bölgede bahçesi bulunan N.Ü.'nün kayısı bahçesine iddiaya göre izinsiz girmesi sonucunda bahçe sahibi N.Ü. ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda S.G. silahla ateş açılması sonucu, beraberinde bulunan diğer mevsimlik işçiler Ş.A. ve S.G. de darp sonucu yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSilahlı SaldırıYaralı
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