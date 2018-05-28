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Silahlı Kavgada 2 Kişi Yaralandı

Malatya'da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Silahlı Kavgada 2 Kişi Yaralandı

Malatya'da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 11:22
Silahlı Kavgada 2 Kişi Yaralandı

Olay, İnönü Caddesi Öğretmenevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Öğretmenevi önünde bir araya gelen iki akraba aile arasında küfürleşme mevzusu yüzünden tartışma çıktı. Taraflar arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada silahla açılan ateş sonucunda Bayram P. ve Ayhan Y. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Çok sayıda polisin sevk edildiği olayda, şüpheliler C.T., M.Y. ile birlikte olaya karıştığı belirlenen 2 kişi polis ekiplerince kısa sürede olayda kullanılan silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. 
Olay yerinde çok sayıda mermi çekirdeği bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKavgaYaralı
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