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Sıcaklık artacak!

Bugün Malatya'da hava parçalı bulutlu, hava sıcaklığı ise 29 derece olacak.

Sıcaklık artacak!

Bugün Malatya'da hava parçalı bulutlu, hava sıcaklığı ise 29 derece olacak.

11 Haziran 2018 Pazartesi 13:14
Sıcaklık artacak!

Bölgemizde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bugün Malatya'da da hava parçalı bulutlu, hava sıcaklığı ise 29 derece olacak.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklar 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Güncel meteorolojik uyarı bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi. 

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 11.06.2018 13:40
Anahtar Kelimeler:
SıcaklıkHavaMalatya
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