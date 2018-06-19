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Sıcaklık 30 derece

Malatya'da hava sıcaklığı 30 derece olurken, havanında parçalı bulutlu olduğu bildirildi. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Sıcaklık 30 derece

Malatya'da hava sıcaklığı 30 derece olurken, havanında parçalı bulutlu olduğu bildirildi. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

19 Haziran 2018 Salı 10:34
Sıcaklık 30 derece

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Elazığ, Adıyaman ve Bingöl parçalı ve yer yer çok bulutlu; Malatya, Tunceli ve Bingöl'ün Kığı ve Yayladere ilçeleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir.Güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esecek.Gök gürültülü sağanak yağışın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı (yıldırım düşmesi, lokal dolu yağışları,kuvvetli rüzgar değişimi, kısa süreli etkili yağış gibi..) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaHAVA DURUMUSıcaklıkYağış
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