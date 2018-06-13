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Sıcaklık 28 derece olacak

Bugün Malatya'da hava parçalı bulutlu, hava sıcaklığı ise 28 derece olacak.

Sıcaklık 28 derece olacak

Bugün Malatya'da hava parçalı bulutlu, hava sıcaklığı ise 28 derece olacak.

13 Haziran 2018 Çarşamba 10:44
Sıcaklık 28 derece olacak

Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bugün Malatya'da da parçalı bulutlu, hava sıcaklığı ise 28 derece olacak.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu; Bingöl ve çevresinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 1-3 derece santigrat artması beklenmektedir. Rüzgarların sabah saatlerinde kuzeyli ve kuzeydoğulu yönlerden, öğleden sonra ise güneydoğulu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir” ifadelerine yer verildi. 

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaHAVA DURUMUSıcaklık
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