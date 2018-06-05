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Sıcaklık 1-2 derece düşüyor

Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı ve lokal olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçmesi bekleniyor. Malatya'da bugün bazı bölgeler sağanak yağışlı geçecek, hava sıcaklığı 26 derece olacak.

Sıcaklık 1-2 derece düşüyor

Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı ve lokal olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçmesi bekleniyor. Malatya'da bugün bazı bölgeler sağanak yağışlı geçecek, hava sıcaklığı 26 derece olacak.

05 Haziran 2018 Salı 11:01
Sıcaklık 1-2 derece düşüyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Tunceli'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer etkili olması beklendiğinden oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı (kuvvetli rüzgar, dolu, yıldırım vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Gök gürültülü sağanak yağışla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ( kuvvetli rüzgar, bölgesel dolu yağışları, yıldırım, bölgesel kuvvetli yağış..) dikkatli ve tedbirli olunmalı” denildi.

Bölge genelinde hava sıcaklığında ise 1- 2 derece düşüş bekleniyor. 

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 05.06.2018 11:03
Anahtar Kelimeler:
SıcaklıkYağışHavaMalatya
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