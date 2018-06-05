Sıcaklık 1-2 derece düşüyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Tunceli'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer etkili olması beklendiğinden oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı (kuvvetli rüzgar, dolu, yıldırım vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Gök gürültülü sağanak yağışla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ( kuvvetli rüzgar, bölgesel dolu yağışları, yıldırım, bölgesel kuvvetli yağış..) dikkatli ve tedbirli olunmalı” denildi.

Bölge genelinde hava sıcaklığında ise 1- 2 derece düşüş bekleniyor.

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