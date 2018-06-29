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SICAKLAR BUNALTTI

Malatya’da hava sıcaklığının 36 dereceyi buldu, vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.

SICAKLAR BUNALTTI

Malatya’da hava sıcaklığının 36 dereceyi buldu, vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.

29 Haziran 2018 Cuma 10:46
SICAKLAR BUNALTTI

Türkiye genelinde sıcaklıklar arttı. Malatya’da ise deyim yerindeyse kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar da serinlemek ve ferahlamak için gölgelik olan yerlere ve parklara yoğun ilgi gösterdi.

KIŞ KURAK GEÇTİ

Özellikle yaşlı ve hastaların belirli saatlerde dışarı çıkması gerektiğini belirten Gökhan Yıldırım, “Havalar çok sıcak, dayanılacak gibi değil. Mevsim değişikliği nedeniyle insanlar bunalıma girdi. Kışımız kurak geçti. Bunaltıcı bir hava var ve vatandaş serin mekanları tercih ediyor” diye konuştu.

Yusuf Kaya ise, “Ama Ramazan biter bitmez sıcak havalar etkisini göstermeye başladı. Bunaltıcı bir hava hakim” şeklinde konuştu.

busabahmalatya.com

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSıcaklar
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