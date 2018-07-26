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SGK'dan borçlulara yapılandırma uyarısı

Vergi ve Bazı Alacakların Yapılandırılmasıyla ilgili yasadan yararlanmak isteyen borçlular için müracaatlar 31 Temmuz tarihinde sona erecek.

SGK'dan borçlulara yapılandırma uyarısı

Vergi ve Bazı Alacakların Yapılandırılmasıyla ilgili yasadan yararlanmak isteyen borçlular için müracaatlar 31 Temmuz tarihinde sona erecek.

26 Temmuz 2018 Perşembe 12:02
SGK'dan borçlulara yapılandırma uyarısı

7143 sayılı Kanun, SGK’ya borcu olan işveren, sigortalı ve hak sahiplerine yeni bir fırsat daha sunuyor. Yapılandırma kapsamına sigorta primi borçları, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı borçları, işsizlik sigortası, isteğe bağlı sigorta prim borçları ve topluluk sigortası giriyor

BAŞVURULAR 31 TEMMUZ'DA SONA ERECEK

Yapılandırılan borçlar 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödenebilecek. Yapılandırma hakkını kaybetmemek için vadeli ödeme seçeneğini tercih edenlerin ilk taksitini, peşin ödemeyi tercih edenlerinse peşin ödemelerini en geç 31 Ağustos 2018 tarihine kadar yapmaları gerekiyor. busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 26.07.2018 13:22
Anahtar Kelimeler:
BorçlularYapılandırma UyarısıSGK
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