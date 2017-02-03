03 Şubat 2017 Cuma

Sevinç, hüzne dönüşmesin!

Malatya’da asker uğrulamaları devam ediyor. Bu anlamda uğurlama sırasında ortaya çıkan bazı görüntüler de tepkilere neden oluyor. Konvoy sırasında araç dışına sarkan gençlerin tehlike arz eden hallerine tepki gösteren vatandaşlar, olası bir kazada sevinçli halin hüzne dönüşmesinden korktuklarını söylediler.

03 Şubat 2017 Cuma 17:12
Sevinç, hüzne dönüşmesin!

  Malatya’da 1997/1 tertip olarak askere alınan gençlerin uğurlama törenleri devam ediyor. Davul, zurna, halay ve sloganlarla askere uğurlanan gençler koltukları kabartsa da uğurlama sırasında bazı olumsuz görüntüler yürükleri ağızlara getiriyor. Özellikle konvoy halinde araçların camlarından sarkan gençler olası bir kazaya davetiye çıkarırken, bundan rahatsız olan sürücü ve vatandaşlar da tepkilerini dile getiriyorlar.
  Asker uğurlama konvoyundaki araçların makas atarak diğer araçların arasında geçtiğini dile getiren bazı sürücüler, bundan dolayı rahatsız olduklarını dile getiriyorlar.

SARKMALAR ÇOK TEHLİKELİ
  Asker uğurlamalarda gençlerin araçların camlarından sarktıklarını belirten sürücüler, “Biz seyir halindeyken askere uğurlamalarda bazı araçlar makas atıyorlar. Zigzag yaparak araçların arasından geçiyorlar ve çok süratliler. Tabi ki sevinçlerini anlıyoruz. Elbette ki ‘en büyük asker bizim asker’lerimiz. Bundan da gurur duyuyoruz ama o camdan sarkmalar çok tehlikeli. Araç süratli ve gençler camdan sarkıyor. Bu durumda yandan geçen aracın birisi gençlere çarpabilir veya trafik anında gençlerden birisi düşebilir, peki o zaman ne olacak? Özellikle bu gibi günlerde dikkatli davranmalı, sevincimizi hüzne dönüştürmemeliyiz” diye konuştular.

ÇOK KORKUYORUZ
  Vatandaşlar da aracın dışına sarkan gençlerden dolayı tepkilerini dile getirdiler. Asker uğurlama konvoyunu gördükçe korktuklarını belirten vatandaşlar, “Gençler slogan atıyorlar, camlardan neredeyse aracın üzerine çıkıyorlar. Biz bunları gördüğümüz zaman gerçekten çok korkuyoruz. Bu gibi tehlikeli hareketleri yapmasalar çok güzel olacak. Umarız, en güzel günlerini yasa boğmazlar. Aracın içerisinde otursalar ve sevinçlerini, duygularını aracın içerisinde gösterseler bizler vatandaş olarak çok sevineceğiz” ifadelerini kullandılar. 

MUTLU SARIGÜL
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