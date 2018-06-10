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Serinlemek istedi, canından oldu...

Malatya’da serinlemek için sulama göletine giren 17 yaşındaki çocuk boğuldu. 

Serinlemek istedi, canından oldu...

Malatya’da serinlemek için sulama göletine giren 17 yaşındaki çocuk boğuldu. 

10 Haziran 2018 Pazar 16:33
Serinlemek istedi, canından oldu...

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Kültür Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Dikmen, arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için Margap sulama göletine gitti. Burada suya giren İbrahim Dikmen, bir süre sonra şaşkın bakışlar arasında çırpınarak suya gömüldü. Talihsiz genci kurtarmak için arkadaşlarının son çabası da sonuç vermedi. 
Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı su altı arama ekipleri İbrahim Dikmen’in cansız bedenini sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 
Talihsiz gencin ailesi sinir krizi geçirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. 

busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 10.06.2018 16:51
Anahtar Kelimeler:
Sulama GöletiBattalgaziBoğulmaMalatya
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