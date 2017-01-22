22 Ocak 2017 Pazar

Semerkand Vakfı’ndan anlamlı davranış

Semerkand Vakfı Malatya Şubesi ve Beşir Derneği Malatya Şubesi tarafından hazırlanan 1 TIR dolusu yardım malzemesi, Halep’e uğurlandı.

22 Ocak 2017 Pazar 12:48
Semerkand Vakfı’ndan anlamlı davranış
  Beşir Derneği yardım deposu önünden uğurlamaya, Semerkand Vakfı Malatya Başkanı Ali Birgin, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüler katıldı. Semerkand Vakfı Malatya Şube Başkanı Ali Birgin,  Halep’e uğurlanan TIR’larda un, kişisel bakım ürünleri ile yardım malzemelerinin bulunduğunu söyledi.

BAŞKALARININ ACISINI HİSSEDİYORUZ
  Suriye ve Halep için Malatya’nın üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını belirten Başkan Ali Birgin, “Suriye’de yaşanan zulmü görüyoruz ve zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimize Türk halkı olarak acıyı yüreğimizde hissedip, gerekeni yapmaya çalışıyoruz. İnsan olmak için yalnızca kendi acımızı değil, başkalarının acılarını da hissetmemiz gerekiyor. Malatya halkından, görmüş olduğumuz davranış budur. Biz başkalarının acısını da, hissediyoruz. İnşallah Müslümanlar bu zulümden kurtulacaktır” dedi.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAK ZORUNDAYIZ
  ”Hizmet Nimettir” düsturu ile hizmet ettiklerini ifade eden Birgin, “Biz dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman kardeşlerimizin yanındayız. “Hizmet Nimettir” düsturu ile hizmet ediyoruz. Din kardeşliğimiz her zaman bakidir. Malatya olarak, Semerkand Vakfı olarak üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Yardım kampanyasına duyarlılık gösteren, Halep’e sahip çıkan halkımıza teşekkür ediyorum. Başta emeği geçen Beşir Derneği Malatya Şube Başkanımız Vahap Yiğit’e, ekibine ve bütün halkımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yardım malzemelerini taşıyan TIR, dualarla Halep’e uğurlandı.
HABER MERKEZİ
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