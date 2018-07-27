ŞEHİT EVLATLARI BURADAYDI

2016 yılında Hakkari Yüksekova bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Orçun Kubat ve Piyade Uzman Çavuş Tunahan Kartal’ın aileleri şehitlerin görev yaptığı birlikleri ziyaret etti. Aileler şehitlerin silah arkadaşlarınca ağırlandı. Ziyaretler sırasında duygusal anlar yaşandı.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ TUNAHAN KARTAL

Şehit Piyade Uzman Çavuş Tunahan Kartal Zonguldaklı, yüreği vatan sevdasıyla dolu bir Türk askeriydi. Vatanî görevini yapmaktayken annesinden habersiz uzman çavuş olmak için sınavlara girmiş ve kazanmıştı. Uzman Erbaş eğitimini başarıyla tamamlayıp 2014 yılında Hakkari/Yüksekova’da görev yapmaya başladı. 15 Mayıs 2016 günü kutsal bildiği vatan toprağını bölücü hainlerden temizlemek üzere çıkılan bir operasyonda teröristlerce şehit edildi. En büyük hayali sevdiği kız ile evlenmek ve onu tek başına büyük fedakârlıklarla büyüten annesine bir ev almaktı. Cenazesine binlerce kişi katıldı. Daha 24 yaşındaydı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Tunahan Kartal’ın annesi Bağdagül Bozkurt bir zamanlar oğlunun da görev yaptığı Hakkari Yüksekova-Dağlıca’daki üs bölgesini ziyaret etti. Kartal’ın annesi Bağdagül Bozkurt şehit oğlunun silah arkadaşları tarafından ağırlandı.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ TUNAHAN KARTAL

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Orçun Kubat 1991 yılında Adana’da dünyaya geldi. Üç kardeşin ortancasıydı. Asker olmak istiyordu, kalbi vatan sevgisiyle atan binlerce akranı gibi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak 2014 yılında uzman erbaş oldu. Görev yeri Hakkari/Yüksekova bölgesindeydi. Düğün hazırlığı yapıyordu, nişanlıydı. 3 Ekim 2016’da bölücü hainlerin yola tuzakladığı EYP saldırısı sonucu şehit oldu.

Düğün hazırlığı yaparken Hakkâri’de şehit olan Uzman Çavuş Orçun Kubat, ailesi, evlilik hayalleri yarım kalan nişanlısı ve yakınlarının gözyaşları arasında Adana'da binlerin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Orçun Kubat’ın adı, doğum yeri Adana ve memleketi Malatya’da bulunan iki okulda yaşamaya devam etmektedir.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Orçun Kubat’ın anne ve babası, bir zamanlar oğlunun da görev yaptığı Hakkari Yüksekova’daki üs bölgesini ziyaret etti. Aile oğullarının dinlendiği koğuşunda, nöbet beklediği mevzide, yemek yediği yemekhanede zaman geçirme fırsatı buldu. Kubat'ın anne ve babası şehit oğullarının silah arkadaşları tarafından ağırlandı.