Doğuştan görme engelli olan ve Battalgazi’de bulunan Elmasuyu İlköğretim Okulu’nda 13 yıldır Psikolojik Danışmanlık Rehberlik öğretmenliği yapan, evli ve 3 çocuk babası Nurettin Kaplan, engellilerin, görme engellilerinin sorunlarını BUSABAH’a anlattı.

TEK FARKIMIZ BİRİSİ GÖREN, BİRİSİ GÖRMEYEN

Nurettin Kaplan, “Gerek çarşı merkezinde, sokakta birçok problemle karşı karşıyayız. İlk olarak toplumun bize ön yargılarının değişmemiş olması büyük sıkıntımız. Bize karşı acıma yönünde bir bakış açıları var bu bizi ciddi anlamda rahatsız ediyor. Bizim sağlıklı bir bireyden hiçbir farklılığımız yok. Tek farkımız birisi gören, birisi görmeyen… Biz bunu ciddi bir dezavantaj olarak görmüyoruz. Bu dezavantajı da şu an teknolojinin sunduğu imkânlarla, hizmetlerle, eğitim öğretimimizle kapatabiliyoruz” diye konuştu.

ENGELLİNİN ELLERİNE PARA KOYMAYA KALKMASINLAR

Toplumun kendilerine güvenmelerini isteyen Nurettin Kaplan, “Toplumumuzun bize güvenmelerini istiyorum. Bir alışverişe giderken çok kötü ön yargılarla karşılaşa biliyoruz. 10-15 sene önceki kadar olmasa bile halen devam edebiliyor. Bir büfeci, bir bakkal veya bir market çalışanının bize farklı bakması bizi rahatsız ediyor. Toplumumuzdan şunu istiyorum: her gördükleri engellinin ellerine para koymaya kalkmasınlar. Bu hem psikolojik anlamda görme engelli arkadaşlarımızı rahatsız ediyor hem de özgüvenlerini zedeliyor” ifadelerini kaydetti.

ÇARŞIDA GEZMEK EN DOĞAL HAKKIM

İnsanların kendilerine yaklaşımları hakkında da konuşan Nurettin Kaplan, “Çarşıda gezmek, ihtiyaçlarımı gidermek en doğal hakkım, bastonla bir mağazaya giriyorum, bir elbise veya pantolon almaya, müsait değiliz diyor. Bu nasıl çirkin yaklaşımdır. Benim o anki yaşayabileceğim psikolojik duyguyu düşünebiliyor musunuz? Sanki ondan bir şey istemeye gelmişim gibi… Oysaki ben her insan gibi, cebimdeki parayla alışveriş yapmaya geldim. Bu gibi yaklaşımlar ciddi anlamda zarar veriyor, duygularımızı tahrip ediyor. Şimdi ben öyle yaklaşımları atlattım, o gibi durumlarda öyle kişilere nasıl davranılması gerektiğini öğrendim. Ona nasıl davranmasını öğretebilecek yaştayım, aynı zamanda bir eğiticiyim. Ama 16-19 yaşların da görme veya başka bir engelli olan genç arkadaşımız çok ciddi etkilenip, öz güvenini yitirebiliyor” ifadelerine yer verdi.

BENİM ONLARDAN BİR FARKIM YOK

Bazı davranışların onları kırdığını belirten görme engelli öğretmen Nurettin Kaplan, “İnsanlar kendilerine, ailesine, anne, babasına nasıl davranılmasını istiyorlarsa bize de öyle davransınlar. Beni asla kafasında çok farklı bir insan gibi düşünmesinler; tek farkımız ben göremiyorum. Ben ihtiyaçlarını karşılayamayan, mağdur olan, sıkıntı yaşayan, yardıma muhtaç bir insan değilim. Tam tersine ekonomik bağımsızlığı olan, üniversite düzeyinde eğitim görmüş, ailesi, çocukları olan bir bireyim. O zaman benim onlardan bir farkım yok. Bana özel bir ilgi de gösterilmesini istemiyorum. Yolda yürürken bile gerçekten yardım etmek istiyorlarsa da yardım gerekip gerekmediğini sorsunlar, çok basit bir şey bu kırmadan kırılmadan, eğer yardım etmeleri gerekiyorsa hayhay deriz ama yoksa da teşekkür ederiz” dedi.

BEN NERDE İNECEĞİMİ NASIL BİLECEĞİM…

Malatya belediyelerinin de bazı çalışmalar yaptığını, bundan dolayı teşekkür ettiğini ama birçok eksiğin halen var olduğunu belirten Kaplan, “En önemli sorunumuz, kılavuz yollar, sesli sinyalizasyonlar, otobüslerdeki sesli uyarılar. Otobüslerdeki sesli uyarılar ya yok ya da şoför kafasına göre kapatıyor. Ben nerde ineceğimi nasıl bileceğim? Her zaman birilerine soramam ki! O an otobüste kimse de olmayabilir. Gerekçe olarak da şoför ya kendinin ya da müşterilerin rahatsız olduğunu, ya da başının ağrıdığını söylüyor. Normal insanların rahatsız olmayacağı şekilde olsa hiçbir sıkıntı olmaz, bunlar benim yaşam anlamında en doğal ihtiyacım” sözlerini kaydetti. Kaplan, Belediyeden maddi anlamda bir talebinin olmadığını ama sosyal anlamda bazı konuların iyileştirilmesini istediklerini belirtti.

FARKLILIKLARIMIZLA BİRLİKTE YAŞAMAK

Toplumda farkındalık oluşturmak ve empati duygusunu geliştirmek için yaptıkları ‘Farklılıklarımızla Birlikte Yaşamak’ isimli projeden bahseden Nurettin Kaplan, “Bu bilinci oluşturmanın, çözmenin yolunun en temelden olması gerektiğine karar verdik. Artık sosyal sorumluluğum noktasında bu işi eğitimle çözmeye karar verdim. Nerden başlamamız gerektiğini düşündük ve anasınıfından başlayıp üniversiteye kadar bütün okullarımızda ‘Farklılıklarımızla Birlikte Yaşamak’ diye bir proje başlattık. Bu işi okullarda çözeceğimizi düşündüm ve yaklaşık iki ay içinde 15 okula gittik. Bu çalışma Malatyalı çocuklarımızın da empati yapma adına ihtiyacı olduğunu düşündüğüm bir projeydi. Bizlerin de toplumda yük olmadığımızı gayet güzel ve medeni şekilde anlatmaya ve bu şekilde yaşamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“GÖRME ENGELLİ DEYİN”

Kendilerine kullanılan bazı ifadelerin kırıcı olduğunu ifade eden Kaplan, “‘Görme engelli’ literatüre girmiş bir kelimedir. Öncesinde kullanılan sakat, özürlü gibi kelimeler bizleri zedeleyici, öteleyici, küçük düşürücü ifadelerdi. Özürlünün anlamını biliyor musunuz? Bir fabrikada ki defolu mal. Sakat, özürlü, şu, bu demek yerine ‘görme engelli’ demek en uygunudur” dedi.

TAHİR ÖZÇELİK