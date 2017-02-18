18 Şubat 2017 Cumartesi

Sadece televizyon izliyoruz!

Türkiye’de kültür ve sanat üzerine yapılan araştırmalara göre, toplumun yüzde 49’u hiç sinemaya gitmezken, en sık yapılan aktivitenin ise yüzde 85’le televizyon izlemek olduğu belirlendi.

18 Şubat 2017 Cumartesi 12:00
Sadece televizyon izliyoruz!

  Türkiye’de yaşayan insanların yüzde 39’u hiç kitap okumazken, yüzde 66’sının ise daha önce konser, tiyatro ya da opera gibi bir etkinliğe katılmadığı ortaya çıktı. Türkiye’de toplumun sanata gösterdiği ilgi ve katılımın çok düşük seviyelerde gerçekleştiği belirlenirken, insanlarımızın yüzde 47’sinin hiç dergi okumadığı, yüzde 81’inin hiçbir enstrüman çalmadığı ve yüzde 86’sının ise hiçbir hobi kursuna gitmediği tespit edildi.

MEDYA İLGİLİ DAVRANDI
  Sanatsal etkinlikler alanında televizyon, internet ve yazılı basında yapılan haber araştırmalarına göre ise, yılbaşından bu yana sanatsal faaliyetler ile ilgili medyada 270 bin 319 haber çıktığı belirlendi. Medyada yer alan sanat haberleri içinde 65 bin 789 konser haberi, 65 bin 368 tiyatro haberi, 63 bin 524 ise sinema haberi çıkarken, medyaya 70 binden fazla da görsel sanatlar, sergiler ve diğer sanat faaliyetleri hakkında haber yansıdığı tespit edildi.

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