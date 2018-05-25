Ramazan pazarlara yoğunluk getirdi

Pazar esnafları, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte daha fazla iş yapmaya başladıklarını belirterek, “Allah’a şükürler olsun tabii ki. Hem satışlarımız hem de kar marjımız artıyor. Şükürler olsun. Ramazan’ın ilk günleri tabii ki çok hareketli oluyor. İnsanlar oruç tutuyor, aç kaldıkça ne görürse saldırıyorlar” şeklinde konuştular.

Satışlar ikiye katlandı

Ramazan ayının ‘Bereket ayı’ olduğunu belirten pazarcı Hacı Ali Kaya pazarlardaki yoğunluk ile ilgili olarak şunları kaydetti:

“Ramazan geldi, bereket geldi. ‘Neden’ derseniz; ihtiyaçtan dolayı. Ramazan’dan dolayı pazarımız dolu. Satışlar tabii ki ikiye katladı. Fiyatlar çok uygun. Ramazan’dan önce domates 3 liraydı, 1.5 lira oldu. Çok güzel. Fiyatlar da güzel, müşterilerimiz de güzel, alışveriş de güzel.”

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