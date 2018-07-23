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RAHİM AĞZI KANSERİNE KARŞI…

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Ezgi Roza Gül, rahim ağzı kanseri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

RAHİM AĞZI KANSERİNE KARŞI…

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Ezgi Roza Gül, rahim ağzı kanseri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:28
RAHİM AĞZI KANSERİNE KARŞI…

Dr. Roza Gül, konuya ilişkin özetle şunları kaydetti:

Rahim ağzı kanserinin oluşum nedeni tam olarak bilinememekle birlikte bazı risk faktörleri kansere yakalanma olasılığını artırmaktadır. Serviks kanserinin gelişimimdeki en önemli risk faktörü HPV’dir. 200’den fazla tipi olan bu virüsün bazı tiplerinin kanser gelişiminde rol oynadığı tespit edilmiştir. HPV cinsel yolla bulaşır. Genital siğillere yol açtığı gibi hiçbir bulgu da vermeyebilir. Ayrıca sigara kullanımı da tüm kanserlerde olduğu gibi rahim ağzı kanseri için önemli bir nedendir.

Rahim ağzı kanseri, düzenli muayene ve tarama programları ile kontrol altına alınabilen, erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir kanser türüdür. Günümüzde bu kanserin taramasında kullanılan en yaygın yöntem PAP smear testidir. Aktif cinsel yaşamı olan her kadın düzenli olarak yaptırması gereken smear testi ile rahim ağzında henüz kanseri dönüşmemiş ancak kanserin ön lezyonları olan anormal yapılar tespit edilerek, hasta tam olarak sağlığına kavuşturulmaktadır.

DÜZENLİ KONTROL ÇOK ÖNEMLİ

21 yaş üzerindeki aktif cinsel yaşamı başlamış tüm kadınların 3 yılda bir kez smear testi yaptırmaları gerekir. Testler menopoz sırasında da aksatılmamalıdır. 65 yaşından sonra hastanın o zamana kadar en az üç normal smear testi sonucu bulunuyorsa, doktorunun bilgisi ile smear testlerine son verilebilir. Ayrıca smear testinde şüpheli bir durum görülmüşse, test daha sık aralıklarla yapılabilir ya da ileri tetkik uygulanabilir.”

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 23.07.2018 12:05
Anahtar Kelimeler:
HPVEzgi Roza GülRAHİM AĞZI KANSERİ
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