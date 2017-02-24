24 Şubat 2017 Cuma

Prof. Dr. Ramazan Özdemir’in ilk misafirleri Malatya’dan

TSYD Malatya Şubesi üyeleri ve Malatya İl Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz, bir süre önce çocuklarının eğitimi için 27 yıl görev yaptığı Turgut Özal Tıp Merkezi’nden ayrılıp, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geçen Prof. Dr. Ramazan Özdemir’i İstanbul’da ziyaret etti.

24 Şubat 2017 Cuma 17:59
Prof. Dr. Ramazan Özdemir’in ilk misafirleri Malatya’dan
  Evkur Yeni Malatyaspor’un Altınordu ile oynayacağı müsabaka için İstanbul’da bulunduklarını ve bu münasebetle Prof. Dr. Özdemir’i de ziyaret etme fırsatı bulduklarını kaydeden Malatya İl Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz, “Malatya’nın değeri olan Ramazan Hoca’yı ziyaret edip, yeni görevinde başarılar diledik” dedi.
Ziyarette, Malatyalı olan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Nurzat Elmalı’nın da bulunduğunu kaydeden Cengiz, “TSYD Malatya Şubesi üyeleri ile birlikte Yeni Malatyaspor’un maçı için bulunduğumuz İstanbul’da bir süre önce yeni görevine başlayan Ramazan Hocamızı ziyaret ettik. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Nurzat Elmalı da ziyaretimizde bizi karşıladı. Malatya’nın değerleri olan iki hocamızın Türkiye’nin en önemli hastanelerinden birinde görev yapmaları hakikaten önemli bir olay diye düşünüyorum. İki hocamızı da Yeni Malatyaspor’un Altınordu ile oynayacağı maça da davet ettik. İnşallah maçı birlikte izleyeceğiz” diye konuştu.
İHA
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