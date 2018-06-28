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Otomobille motosiklet çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

Malatya’nın Darende ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 

Otomobille motosiklet çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

Malatya’nın Darende ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 

28 Haziran 2018 Perşembe 11:36
Otomobille motosiklet çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, ilçeye bağlı Sandıkkaya Mahallesi Uluveren mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, E.Ö. idaresindeki 44 EY 204 plakalı aracın 46 VE 626 plakalı motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü H.A. (69) olay yerinde hayatını kaybetti. H.A.'nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Hulisi Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 
Öte yandan kazadan sonra toplanan Sandıkkaya Mahalle sakinleri olaya tepki gösterdi. Mahalle sakinleri D-300 karayolundan her gün binlerce araç geçtiğini, araçların hız limitini aşarak kendilerini korkuttuğunu söyledi. Yetkililerden yardım isteyen mahalleliler bu konuda caydırıcı önlemler alınmasını gerektiğini söyledi. 

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 
busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKazaölü
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