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Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

08 Haziran 2018 Cuma 10:06
Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

 Kaza, Çevreyolu Battalgazi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki S. yönetimindeki 44 LD 675 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y.'ye çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri geldi. Sağlık görevlileri, yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Hastanede müşahede altına alınan S.K.'nın hayati tehlikesi bulunmazken, kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. 

Polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKazaYaralı
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