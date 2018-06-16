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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Pütürge ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Pütürge ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

16 Haziran 2018 Cumartesi 12:17
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
Kaza, Pütürge yolu 25’nci kilometresi Tokluca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Takla atarak metrelerce sürüklenen otomobil içerisinde bulunan yaralıları kurtarmak için bölgeye ambulans ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile sağlık görevlileri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Hacer Sezer (62) hayatını kaybederken tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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